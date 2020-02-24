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DSİ'nin Mersin'deki yatırımları sürüyor DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın: "17 yılda 7 baraj ve 11 gölet ...

İHA

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Mersin'in su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirme gayesiyle çalıştıklarını belirterek, "Mersin'e son 17 yılda 7 baraj ve 11 gölet yaptık. 10 baraj ve bir göletin inşaat çalışmaları devam ediyor" dedi.

DSİ'nin Mersin'deki yatırımları sürüyor DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın: "17 yılda 7 baraj ve 11 gölet yapıldı, 10 baraj ve bir göletin inşası sürüyor"

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Mersin’in su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirme gayesiyle çalıştıklarını belirterek, "Mersin’e son 17 yılda 7 baraj ve 11 gölet yaptık. 10 baraj ve bir göletin inşaat çalışmaları devam ediyor" dedi.
Aydın yaptığı yazılı açıklamada, Mersin'de yapılan yatırımlarla toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini kaydetti. Son 17 yılda kente çok önemli yatırımlar yaptıklarını söyleyen Aydın, “Mersin şehir merkezine yıllık 151.50 milyon metreküp içme suyu sağladık. 7 baraj ve 11 gölet inşa ettik. 10 baraj ve bir göletin inşaat çalışmaları ise devam ediyor. Böylece toplamda 144.19 milyon metreküp su biriktirme hacmine ulaşıldı. 36 adet sulama tesisi hizmete alınmış olup, toplam 139 bin 545 dekar zirai arazi sulamaya açılmıştır. Böylece Mersinli çiftçilerimize yıllık 259 milyon lira zirai gelir artışı sağlanmıştır. Ayrıca 42 adet sulama tesisimizin inşaatı devam ederken, 72 derenin de ıslahı tamamlanmıştır. Bu yatırımlarla yetinmiyoruz, Torosların bereketli topraklarında ülkemizin en önemli tarımsal üretim merkezlerinden olan Mersin’in bereketli topraklarına 46 adet daha sulama tesisi yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

"Su 'olmazsa olmaz' olarak nitelendirilen temel bir ihtiyaçtır"
İnsan ve bütün canlıların hayatlarını sürdürmeleri için vazgeçilmez olan suyun, özellikle de içme suyunun, 'olmazsa olmaz' olarak nitelendirilen temel bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Aydın, "Sosyal ve ekonomik gelişme ile birlikte hayat standartlarının yükselmesi, kişi başına içme ve kullanma suyu ihtiyacını da önemli ölçülerde arttırmaktadır. Bu sebeple, yeni su kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların toplumun kullanımına sunulması için yeterli finansmanın sağlanması sadece gerekli değil, aynı zamanda bir zorunluluk haline gelmiştir. DSİ tarafından yapılan tüm içme suyu faaliyetleriyle, hedeflerimizi büyük oranda gerçekleştirmiş olmaktan dolayı mutluluk duymaktayız. Gayemiz, içme suyu gitmeyen tek bir yerleşim yeri kalmaması ve tüm halkımızın insan sağlığına uygun, güvenilir su içmesini sağlamaktır. Bu kapsamda Mersin’de bugüne kadar 2 adet içme suyu tesisini tamamladık. Bu tesisler ile Mersin şehir merkezine yıllık toplam 152 milyon metreküp içme suyu temin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

“Mersin için taşkın koruma tesislerinin önemini biliyoruz”
Açıklamasında taşkınlar konusuna da değinen Aydın, şöyle devam etti:
"Olağan bir doğa olayı olmasına rağmen, bilinçsiz insan faaliyetleri sebebiyle felakete dönüşebilen taşkınlar, tüm dünyada ve ülkemizde büyük can ve mal kayıplarına yol açıyor. Genel Müdürlüğümüz işletmeye aldığı akarsu ıslah ve taşkın kontrol tesisleri ile hem taşkın ihtimalini azaltmaya hem de muhtemel taşkın zararlarını asgari seviyeye indirmeye çalışıyor. Mersin için taşkın koruma tesislerinin önemini biliyoruz ve bu doğrultuda son 17 yılda 72 adet dere ıslah tesisi yaparak, 130 adet yerleşim yeri ve 25 bin 742 dekar zirai araziyi taşkınlardan koruduk. Ayrıca 14 adet taşkın koruma tesisinin yapımı devam etmektedir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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