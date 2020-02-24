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Feray Şahin’in adı, Toroslar’da hatıra ormanında yaşayacak

İHA

Toroslar Belediyesi, Mersin'de 3 yıl önce 23 yaşındayken evinde polis memurunun tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Feray Şahin'in anısına, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde hatıra ormanı oluşturacak.

Feray Şahin’in adı, Toroslar’da hatıra ormanında yaşayacak

Toroslar Belediyesi, Mersin'de 3 yıl önce 23 yaşındayken evinde polis memurunun tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Feray Şahin’in anısına, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde hatıra ormanı oluşturacak.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin'de 23 yaşındayken evinde öldürülen üniversite öğrencisi Feray Şahin'in babası Bekir Şahin ve annesi Aysel Şahin'i makamında ağırladı. Kadın cinayetlerine ‘dur’ demek ve genç yaşta yaşamdan koparılan Feray Şahin’in anısını yaşatmak amacıyla ilçede 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde hatıra ormanı oluşturarak, açılışını yapacaklarını kaydeden Başkan Yılmaz, "Bu hatıra ormanını kadına yönelik şiddete karşı verilen mücadeleye atfedeceğiz" dedi.
Korukent Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde bulunan alanda 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde gerçekleştirecekleri etkinlik ile bir farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Yılmaz, ailenin acısını paylaştıklarını belirterek, "Acınız büyük. Biz hem Feray kızımızın ismini ilçemizde yaşatmak hem de şiddete uğrayarak yaşam hakkı elinden alınan kadınların unutulmaması adına Dünya Kadınlar Gününde kadınlarla beraber fidan dikerek bir hatıra ormanı oluşturmak istiyoruz. Her türlü şiddetin son bulmasını temenni ediyor, tüm hemşehrilerimizi 8 Mart'ta saat 11.00'de fidan dikim organizasyonumuza bekliyoruz" diye konuştu.

"Kadına şiddetin karşısındayız "
Kadın cinayetlerine 'dur' demek adına ilçede çalışmalar yaptıklarını ve Avrupa Yerel Yaşamda KadınErkek Eşitlik Şartını imzaladıklarını vurgulayan Yılmaz, kadına değil, şiddete el kaldıran bir anlayışı benimsemeye devam edeceklerini söyledi. Kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha etkin yer almaları amacıyla çeşitli projeler geliştirdiklerini ve mesleki eğitim kursları açtıklarını dile getiren Yılmaz, "Hayatımızın her döneminde sevgi ve özveriyle bize destek olan kadınlar el üstünde tutulmayı hak ediyor. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Kadınların şiddetten uzak, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Kadına yönelik şiddete karşı hep birlikte mücadele ederek, bu şiddetin önüne geçeceğiz" ifadelerini kullandı.
Toroslar'da kızları Feray adına oluşturulacak hatıra ormanı için Başkan Yılmaz'a teşekkür eden baba Bekir Şahin ve anne Aysel Şahin ise dava sürecinin devam ettiğini belirterek, bu süreçte kendilerine destek olan herkese minnet duyduklarını söyledi.

Üç yıl önce evinde hayatını kaybetti
Toros Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Feray Şahin, 19 Eylül 2017 tarihinde, merkez Mezitli ilçesindeki evinde polis memuru Fatih Burak A.'nın tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybetmiş, polis memuru olayın kazara olduğunu ileri sürse de savcılık 'kasten öldürme' iddiasıyla dava açmıştı. Sanık polis memuru Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaların sonucunda, 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Tutuklu yargılanan sanık hakkında mahkeme, yargılama süresince olayın kazara olduğunu savunan sanığa yurt dışı yasağı getirerek tahliye kararı vermişti. Duruşmaların tamamlanmasının ardından polis memuru hakkında soruşturma başlatan Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu, sanığı meslekten ihraç etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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