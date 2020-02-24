Sendika binasına kumar operasyonu

Mersin'in Tarsus ilçesinde sendika binası olarak faaliyet gösteren bir adrese düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 116 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'nde sendika olarak açılan, ancak kumarhaneye dönüştürüldüğü tespit edilen binaya operasyon düzenlendi. Tarsus Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararına istinaden bina içerisinde yapılan aramada, 'tombala' tabir edilen kumar oynadıkları belirlenen 116 kişi suçüstü yakalandı. Ayrıca binada, 6 bin 704 adet pul,195 adet tombala kartı,1 adet barkovizyon cihazı, 37 bin 950 lira nakit para, 1 adet tombala makinesi ve herhangi bir baskın anında suç unsuru malzemeleri eritmek için kullanılan 5 litre sıvı asit ele geçirildi.

Kumar oynarken yakalanan şahıslara, 'Kabahatler Kanunu'na göre toplam 142 bin 100 lira idari ceza uygulanırken, sendika yetkilisi bir şüpheli şahıs hakkında ise 'Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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