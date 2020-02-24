Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilk kaza, ilçe merkezindeki Lise Kavşağında Mersin Antalya D400 karayolunda meydana geldi. Mersin Antalya istikametinde seyreden Rasim E. yönetimindeki 33 VHF 03 plakalı kamyonet, kavşakta İbrahim Ç. yönetimindeki 33 VRT 53 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada sürücülerle birlikte araçların içerisinde yolcu olarak bulunan 4 kişi de yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diğer bir kaza ise ilçeye bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi'nde meydana geldi. 2 otomobilin karıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar Mersin ve Erdemli'deki hastanelere kaldırıldı.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.