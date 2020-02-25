Kariyer Merkezi, “Turizm Sektöründe Kariyer Fırsatları etkinliği düzenleyecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kariyer Merkezi, nisan ayında gerçekleşecek olan “Turizm Sektöründe Kariyer Fırsatları” etkinliği çerçevesinde turizm sektörü temsilcileriyle buluştu.

İş arayanlara rehberlik eden, öğrencilere staj fırsatları sunan Kariyer Merkezi, yeni bir projeyle iş arayanlar ile işverenleri buluşturacak. Kariyer Merkezi, nisan ayında Turizm Sektöründe Kariyer Fırsatları etkinliği düzenleyecek. Bu kapsamda Kariyer Merkezi ev sahipliğinde bir otelde toplantı düzenlendi. Toplantıda Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı İbrahim Evrim ve turizm sektörünün önde gelen isimleri bir araya geldi.

Mersin’in turizm açısından çok büyük avantajları olduğunu belirten Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, “Mersin için çok heyecanlıyım. Turizm ile ilgili mesleklerin yüceltilmesi için neler yapabileceğimize bakmalıyız. Gençlerin turizm sektöründe de ömür boyu çalışılacak işler olduğunu öğrenmeleri lazım. Otel içinde yükselme imkanları da çok. Antalya’da komilikle başlayıp, aynı otelde genel müdür olan arkadaşlar var” dedi.

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada ise nisan ayı ile birlikte turizm sezonunun başladığını, sektörde hem stajyer hem de iş arayanlar yönünden bir fırsat göründüğünü söyledi. Kariyer Merkezi olarak işgücü piyasasına yön veren kamu ve özel sektör işbirlikleri ile sürecin profesyonel yürümesi için proje yürüttüklerini ifade eden Özada, kurumlar arası işbirliğini arttırmak amacıyla İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulu kurduklarını, birçok projeyi de bu kuruluş içerisindeki sinerjiyle gerçekleştireceklerini ifade etti.

Toplantıda gerçekleştirilen sunumların ardından turizm sektör temsilcileri etkinlikle ilgili düşüncelerini ifade ederek, etkinliğin Mersin için bir ilk, Türkiye’de ise rol model olacağını belirtti.

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