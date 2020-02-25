Erdemli'de bahar hazırlığı

Erdemli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede bulunan park ve sahillerde onarım ve bakım çalışmalarına hız vererek park ve sahilleri bahara hazır hale getiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bahar hazırlığı kapsamında sahil bandında ağaçların budama, sahillerdeki gül ve çiçeklerin ise bakımları titizlikle yapılırken, parklara baharın habercisi çeşitli çiçekler dikiliyor ve budamagübreleme çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen ve tüm hizmetlerin ilçenin daha güzel ve estetik bir görünüme sahip olması adına yapıldığını söyleyen Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, baharın yaklaşmasıyla çalışmaların hızlandırıldığını vurgulayarak, yapılan çalışmalarla birlikte parkların ve sahillerin vatandaşın içini açan görünüme kavuşacağını ifade etti. Erdemli'nin hem görsel hem de fiziki olarak gelişmesi, büyümesi ve güzelleşmesi adına her türlü hizmeti yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirten Tollu, "Her alanda profesyonel ekiplerimiz ile mesai kaygısı olmadan gece gündüz çalışarak bu şehre ve bu şehrin insanına olan minnet borcumuzu ödemeye çalışıyor, yaşadığımız bu güzide kentin çehresini değiştirerek onu nakış nakış işliyoruz” dedi.

Parklara dikilen tüm bitkilerin belediyeye ait serada büyük bir titizlikle yetiştirildiğinin altını çizen Tollu, "Erdemli'nin yeşil alan mevcudunun artması konusuna ve kent estetiğine büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda diktiğimiz bitkileri ve fidanları belediye tesislerimizde yetiştiriyoruz. Çelikleme, aşılama gibi işlemlerini belediye serasında yapıyoruz. Tüm bu yapılan işlemler teknik ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır. Her şey göze ve gönle hitap eden bir Erdemli için" ifadelerini kullandı.

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