Deniz ve orman okulu 2. öğretmen eğitim kampı tamamlandı Mersin Talat Göktepe Milli Parkı'nda gerçekleştirilen eğitimlere 15'i eğitmen toplam 45 öğretmen katıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde "Deniz ve Orman Okulu" projesi kapsamında öğretmen eğitimi kampının 2.'si tamamlandı.

Proje kapsamında Erdemli sahilinde deniz ve ormanın buluştuğu Talat Göktepe Milli Parkı'nda gerçekleştirilen eğitimlere 15'i eğitmen toplam 45 öğretmen katıldı.

Bir gecesi kamplı eğitimde, gece kamp ateşi yakıldı. Kamp ateşi etrafında toplanan öğretmenler teleskopla müzik eşliğinde gökyüzü gözlemi de gerçekleştirdi. Söylenen şarkı ve türkülere öğretmenler hep bir ağızdan eşlik etti. Gündüzde eğitimler deniz kıyısında öğrencilere verilecek eğitimler için oyun geliştirme etkinlikleriyle devam etti.



"Doğada oluşturulan 12 farklı atölyede eğitim verildi"

Proje koordinatörlerinden Veli Çelik, "Deniz ve Orman okulu eğitim kampımızın 2.'sini gerçekleştirdik. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi'nin katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz bu eğitimde öğretmenlerimiz 12 farklı atölyede eğitim aldılar. Bir gecesi kamplı olmak üzere 2 gün süren eğitimimizde öğretmenlerimiz gece doğada yön bulma, gece gökyüzü gözlem gibi etkinliklerde bulundu. Deniz kıyısında fen ve matematik atölyeleri uyguladılar. Doğada kodlama ve sistem atölyeleri uygulandı. Başarılı bir eğitim geçirdiğimizi düşünüyorum" dedi.



"Amacımız öğrencilere de doğa temelli eğitim vermek"

Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük'de, "Eğitime 15 eğitmen, 30 öğretmen olmak üzere 45 kişi katıldı. Bir gün çadırlı kamp kuruldu. Amacımız öğretmenlerin bu eğitimi alarak, buraya gelecek öğrencilere doğa temelli eğitim verilmesi. Bu kapsamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanında Mersin'in Bozyazı ilçesinde açılacak olan deniz ve orman okulunun eğitimlerini biz yürüteceğiz. Her şeyi öğrencilerimiz için yapıyoruz. Mutlu çocuklar, mutlu gelecek diyoruz" şeklinde konuştu.

Öğretmenlere kamp sürecinde ilk yardım, temel kampçılık eğitimi, çevre eğitimi, doğa temelli eğitim, gelişim teorileri, gece yön bulma, gökyüzü gözlem ve atölye çalışmaları başlıklarında bir gecesi kamplı eğitim verildi. Eğitim sonunda öğretmenlere katılım belgesi takdim edildi. Öğretmenler bir sonraki aşamada aldıkları eğitimde öğrendiklerini öğrencileriyle paylaşacak.

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