Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Derya Çilsal cinayetinde sanık koca: "Vicdanım rahat" Mersin'de hakkında kayboldu başvurusu yapılan, ...

İHA

Mersin'de hakkında kayboldu başvurusu yapılan, ardından Silifke sahilinde parçalanmış bir şekilde cesedi bulunan Derya Çilsal'in (48) öldürülmesiyle ilgili tutuklanan dini nikahlı eşi ile tutuksuz yargılanan kardeşi, hakim karşısına çıktı. Suçu kabul etmeyen F.Ç., eşiyle ilgili bir takım iddiaların sürekli kendisine geldiğini ve bu kişilerin eşini öldürmüş olabileceğini söyledi. Kardeşi C.Ç. ise olayla kendisinin hiçbir alakasının olmadığını, öldürülmüş olmasından dolayı çok üzgün olduğunu ifade etti.

Mersin'de hakkında kayboldu başvurusu yapılan, ardından Silifke sahilinde parçalanmış bir şekilde cesedi bulunan Derya Çilsal'in (48) öldürülmesiyle ilgili tutuklanan dini nikahlı eşi ile tutuksuz yargılanan kardeşi, hakim karşısına çıktı. Suçu kabul etmeyen F.Ç., eşiyle ilgili bir takım iddiaların sürekli kendisine geldiğini ve bu kişilerin eşini öldürmüş olabileceğini söyledi. Kardeşi C.Ç. ise olayla kendisinin hiçbir alakasının olmadığını, öldürülmüş olmasından dolayı çok üzgün olduğunu ifade etti.
Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık F.Ç. ile tutuksuz sanık C.Ç., tanıklar, çiftin çocukları ve taraf avukatları katıldı. Davaya ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi de müdahil oldu. Sanık F.Ç., mahkemedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Bu kadına fuhuş yaptırıldığını ben öğrendim. Cansu ismini kullandırıyorlarmış. Bu bilgileri emniyete verdim. Benim vicdanım rahat. Eşimi bu şahıslar öldürmüş olabilir. Benim olayla ilgim yok. Olaydan sonra da hiçbir yere kaçmadım. Emniyet ne zaman çağırdıysa gittim. O yüzden beraatime karar verilmesini talep ediyorum" dedi.
Kardeşi C.Ç. ise olayla ilgili hiçbir alakasının olmadığını söyleyerek, "Yengem namuslu biriydi, başka bir ilişkisi olduğuna veya uyuşturucu kullandığına inanmıyorum. Daha önce de ağabeyimle tartışmaları oluyordu. Ben gidip konuşuyordum, sıkıntıyı çözüyordum. Kaybolduğu gün de ağabeyim bana 'Üzerinde silah var, git bir delilik yapmasın' dedi. Ben de peşinden gittim. Gittiğimde mahallede çocuklarıyla konuşuyordu. Yengemin öldürülmüş olduğundan da çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

"Kimse annemi aramıyor, herkes onu suçluyordu"
Tanık olarak dinlenen çiftin oğullarından A.H.Ç. ise anne ve babasının sürekli tartıştığını belirterek, "Ancak bu tartışmalar kısa süreli sürerdi. Babam bana sürekli 'ihanet var' diyordu. Annem kaybolmadan kısa bir süre önce de yine babamla kavga etmiş ve evden gitmek istemiş. Hatta otogara da gitmiş ama sonradan vazgeçip eve gelmiş. Bundan sonra babam annemin telefonuna el koymuş. Annem kaybolduğunda kardeşim beni aradı ve babam ile annemin birlikte gittiğini, haber alamadıklarını söyledi. Ben bir gün boyunca ikisine de ulaşamadım. Bir gün sonra babama ulaşabildim ve uyuyordu. Ben 'eşin kayıp niye bu kadar rahatsın' dediğimde 'biz de insanız, uykusuzuz' diye cevap verdi. Sürekli bize annemin kaçtığını, kaybolduğunu söylüyordu. Olayı anneanneme bile söylememişler. İşin en ilginç yanı da olaydan sonra kimse annemi aramıyor, herkes annemi suçluyordu. Babam ilk günlerde çok kızıyor, küfür ediyordu ama sonra bana 'merak etme anneni bulacağız' demeye başladı. Annemle ilgili kaygılanan tek kişi bendim. Bir süre sonra kuzenim beni arayarak Silifke ilçesinde bir kadın cesedi bulunduğunu söyledi. Ben de babamı arayarak, polisten bilgi almasını istedim. Babam da 'bir şey olsa bizi ararlardı' diye cevap verdi ve o günden sonra bir hafta babamdan haber alamadım. O bulunan ceset benim annem çıktı" şeklinde konuştu.
Sanık avukatının "Babanın anneni öldürdüğünü düşünüyor musun" sorusu üzerine öfkelenen A.H.Ç., "Böyle bir soru soramazsınız. Bu olay yorumlanacak bir olay değil. Sadece bana değil hiçbir çocuğa bu soruyu sormayın" dedi.
Daha önce müşteki olarak dosyada yer alan A.H.Ç., şikayetçi olmadığını da dile getirdi.
Savcı, mütalaasında F.Ç.'nin tutukluluk halinin devamına, C.Ç.'nin de tutuklanmasına karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti ise F.Ç.'nin tutukluluk halinin devamına, diğer sanığın da tutuksuz yargılanmasının sürmesine karar vererek, duruşmayı 9 Nisan'a erteledi.

Olayın geçmişi
Mersin'in Silifke ilçesinde 2 Aralık 2016'da denizde parçalanmış halde bulunan cesedin, Derya Çilsal'a ait olduğu belirlenmiş, bunun üzerine karısının kaçtığı iddiasıyla polise başvuran F.Ç ile kardeşi gözaltına alınmıştı. Şahıslar hakkında 2019 yılında hazırlanan iddianamede tutuklanan F.Ç. hakkında "canavarca hisle, kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmiş, tutuksuz yargılanan kardeşi için de "Suçun delillerini yok etmek, değiştirmek veya gizlemek" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KKTC Sahili'nde cesedi bulunan bekçi toprağa verildi
YEREL HABERLER KKTC Sahili'nde cesedi bulunan bekçi toprağa verildi
Doktor başkan, cenazede rahatsızlanan kişiye ilk müdahaleyi yaptı Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yaşlı adamın tansiyonunu ve ateşini ölçtü, su içirdi
YEREL HABERLER Doktor başkan, cenazede rahatsızlanan kişiye ilk ...
Bereket’in yavruları büyüyor Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi, ender görülen bir olaya tanıklık etmiş, Mut’tan getirilen kurt melezi cinsi köpek tek seferde 16 yavru dünyaya getirmişti Veteriner hekimler tarafından sezaryenle doğum yaptırılan ve “Bereket” ismi verilen köpeğin yavruları Bakımevi personelinin ve süt annelerinin ilgisiyle büyüyor
YEREL HABERLER Bereket’in yavruları büyüyor Mersin Büyükşehir ...
Akdeniz Belediyesi personeline imar mevzuatı anlatıldı
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi personeline imar mevzuatı ...
Denizde cesedi bulunan bekçi son yolculuğuna uğurlandı Tarsus'ta kayıkla açıldıkları denizde kaybolan bekçi Oktay Avcı'nın cansız bedeni, 33 gün sonra Kıbrıs sahilinde bulunmuştu
YEREL HABERLER Denizde cesedi bulunan bekçi son yolculuğuna ...
Bozyazı'da okullarda madde bağımlılığına karşı bilgilendirme yapıldı
YEREL HABERLER Bozyazı'da okullarda madde bağımlılığına karşı ...
Deniz ve orman okulu 2. öğretmen eğitim kampı tamamlandı Mersin Talat Göktepe Milli Parkı'nda gerçekleştirilen eğitimlere 15'i eğitmen toplam 45 öğretmen katıldı
YEREL HABERLER Deniz ve orman okulu 2. öğretmen eğitim kampı ...
Toroslar'da tehlike arz eden metruk bina yıkıldı
YEREL HABERLER Toroslar'da tehlike arz eden metruk bina yıkıldı
Erdemli'de bahar hazırlığı
YEREL HABERLER Erdemli'de bahar hazırlığı
‘Çukurova’nın Kadınları Karma Resim Sergisi’ eski Gülnar Otelinde açıldı
YEREL HABERLER ‘Çukurova’nın Kadınları Karma Resim Sergisi’ eski ...
Erdemli'de öğrenciler için trafik eğitim parkuru
YEREL HABERLER Erdemli'de öğrenciler için trafik eğitim parkuru
Cimnastik Türkiye Şampiyonası Mersin'de yapılacak
YEREL HABERLER Cimnastik Türkiye Şampiyonası Mersin'de yapılacak
İlaçlanan okulda 17 öğrenci zehirlendi, yangın alarmı çaldı
YEREL HABERLER İlaçlanan okulda 17 öğrenci zehirlendi, yangın alarmı ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi 'çocuk korosu' kuruyor
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi 'çocuk korosu' kuruyor
Başkan Tarhan esnafla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Tarhan esnafla buluştu
Silifke'de 17 öğrenci böcek ilacından etkilenerek hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Silifke'de 17 öğrenci böcek ilacından etkilenerek ...
Akdeniz’de asfalt ve kaldırım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Akdeniz’de asfalt ve kaldırım çalışmaları sürüyor
Kariyer Merkezi, “Turizm Sektöründe Kariyer Fırsatları etkinliği düzenleyecek
YEREL HABERLER Kariyer Merkezi, “Turizm Sektöründe Kariyer ...
Erim: “7 yıldır onay bekleyen Koruma Amaçlı İmar Planı ile ilgili süreci biz başlattık” Akdeniz Kent Konseyi, bugüne kadar yapılan çalışmaları ve önümüzdeki süreçte hayata geçirmeyi planladığı projeleri basın mensuplarıyla paylaştı Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Erim: “Sesimizi çıkarmadığımız için ülkedeki problemli ne varsa Mersin’e taşındı”
YEREL HABERLER Erim: “7 yıldır onay bekleyen Koruma Amaçlı İmar ...
Bozyazı'da kaza; 2 yaralı
YEREL HABERLER Bozyazı'da kaza; 2 yaralı
Uyuşturucu satıcılarına operasyon; 10 gözaltı
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcılarına operasyon; 10 gözaltı
Mersin’de yağışlardan zarar görenlere devlet sahip çıktı
YEREL HABERLER Mersin’de yağışlardan zarar görenlere devlet sahip ...
Mersin´de torbacı operasyonu: 33 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin´de torbacı operasyonu: 33 gözaltı
5 yıldır çalıştıramadığı T plakasını satmasına da izin vermiyorlar
YEREL HABERLER 5 yıldır çalıştıramadığı T plakasını satmasına da ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X