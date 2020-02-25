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Seçer, metro projesinin rafa kalktığı iddialarını yalanladı Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Toros ...

İHA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kamu İhale Kurumunun metro projesinin ilk fazına ilişkin ihaleyi iptal etmesinin ardından projenin rafa kalktığı yönündeki iddiaları yalanladı. Şu anda gerekçeli kararı beklediklerini belirten Seçer, "Metro projesinde geri adım atma gibi bir durumuz yok. 'İhale külliyen ortadan kalktı, metro projesi rafa kalktı' gibi bir durum söz konusu değil. Nisan ortalarında bu ihale gerçekleşecek" dedi.

Seçer, metro projesinin rafa kalktığı iddialarını yalanladı Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Toros Üniversitesinde katıldığı söyleşide, KİK tarafından iptal edilen metro ihalesinin gerekçeli kararını beklediklerini söyledi Seçer: “Nisan ortalarında bu ihale gerçekleşecek”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kamu İhale Kurumunun metro projesinin ilk fazına ilişkin ihaleyi iptal etmesinin ardından projenin rafa kalktığı yönündeki iddiaları yalanladı. Şu anda gerekçeli kararı beklediklerini belirten Seçer, “Metro projesinde geri adım atma gibi bir durumuz yok. ‘İhale külliyen ortadan kalktı, metro projesi rafa kalktı’ gibi bir durum söz konusu değil. Nisan ortalarında bu ihale gerçekleşecek” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Toros Üniversitesi tarafından düzenlenen söyleşiye katılarak, hayata geçirecekleri Mersin Metro Projesini anlattı. Toros Üniversitesi Kültür Merkezi Bahçelilevler Kampüsünde gerçekleştirilen söyleşide Seçer, yapmayı planladıkları metroyla ilgili detaylı bilgiler verirken, metro ihalesinin Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından iptal edilmesinin projenin iptali anlamına gelmediğinin de altını çizdi.

“Biz kararlıyız”
Metronun sadece bir toplu taşıma aracı olarak görülmemesi gerektiğini belirten Seçer, dünyadaki başlangıcı üzerinden yaklaşık 1,5 asır geçmiş bir sistemin Mersin’de yeni konuşulmaya başlandığını söyledi. “Ne yazık ki, Mersin’de metroyu gereksiz, olmaması gereken, erken bir yatırım olarak görenler var” diyen Seçer, Endüstri 4.0 çağında gelişmiş toplumlar çok daha yeni teknolojilerle toplu taşıma alanında yatırım yaparken, Mersin’de hala ‘met olsun mu, olmasın mı’ tartışması yapıldığını vurguladı. Seçer, “Ama biz kararlıyız. Metroyu olması gereken bir yatırım olarak değerlendirdik” ifadelerini kullandı.
Mersin’de yapacakları projede üç ayrı fazda farklı modeller uygulayacaklarını bildiren Seçer, projenin detaylarını paylaştı. Seçer, ilk olarak şu anda gündemde olan ve ihale aşamasında bulunan sistemin, yaklaşık 13,4 kilometrelik Mezitlieski otogar hattının yeraltından gidecek bir raylı sistem olduğunu dile getirdi. “İlk etapta bunu yapacağız” diyen Seçer, şöyle devam etti:
“Daha sonra eski otogar noktasından yaklaşık 1 kilometre kuzeye doğru devam edecek ve orada noktalayacağız. İkinci faz orada hemzemin olacak yani yer üstüne çıkacak. Mersin Şehir Hastanesinden yeni otogara kadar devam edecek. Bu hattımız da 9 kilometrelik bir hat. Bir diğeri de YenişehirMezitli sınırında fuar alanından başlıyor, 34. Cadde, Mersin Üniversite Hastanesi, Üniversite Caddesinden ring şeklinde yaklaşık 7,25 kilometrelik bir hat olacak. Toplamda yaklaşık 30 kilometrelik bir sistem.”

“İhalede korona virüsünden dolayı 20 günlük tehir hakkımızı kullandık”
İlk fazın dışındaki diğer iki bölümün hazırlıklarının yapıldığını kaydeden Seçer, şu anda zemin etütlerinin yapıldığını ifade etti. İlk faz olan Mezitlieski otogar hattını değerlendireceğini belirten Seçer, Mersin’de son günlerin önemli gündem başlıklarından biri olan metro ihalesinin iptaline ilişkin konuştu. Metro projesinin iptal edildiği yönündeki iddiaları yalanlayan Seçer, şunları söyledi:
“Bunun ihalesi 25 Ocak’ta sisteme girdi. Ancak, bu ihale 27 Şubat’a denk geliyordu. Biz korona virüsünden dolayı 20 günlük tehir hakkımız var, onu kullandık. Biz, Türkiye’de ihale bedeli olarak bu büyüklükte, bu yöntemde ilk ihaleyi yapıyoruz Mersin olarak. Yani yüklenici firma hem finansmanı kendisi bulacak hem de metro inşaatını yapacak. Burada eğer biz bu süreç içerisinde, ihale şartnamesinde var, daha hesaplı bir finans kaynağına erişirsek, bulacağımız finans kaynağının bize maliyeti, firmanın bize teklif ettiğinden daha aşağıda olursa o firmaya finansmanı biz sağlayacağız, inşaatı diğer firma yapacak.”

“Anlamsız bir itirazla KİK bu ihalemizi iptal ediyor”
İhaleyi ikinci 20 gün daha erteleme ihtimalleri olduğunu söyleyen Seçer, “Korona virüsünün dünyadaki etkileri devam ediyor. çünkü bizim en ucuz para sağlayacağımız kaynak Çin finans kurumları. Oradaki olağanüstü koşullar bizi sıkıntıya soktuğu için ihaleyi 20 gün erteledik. Yasal hakkımız olarak bir 20 gün daha kullanalım derken, birdenbire Dev İnşaat adlı bir şirket 10 Ocak’ta itiraz yapıyor ve KİK bazı teknik sebeplerden ve çok anlamsız gelen bir gerekçeyle ihalemizi iptal ediyor. Bu firma haddi olmayan bir konuya giriyor. Biz bunu da araştırdık böyle bir proje yapmamış bu firma. Firma, “Hizmet yapmak esastır. Ancak, belediyeyi belirsiz borçlanmalara, iflas edecek hale getirmek, hiçbir yetkilinin görevi değildir ve bu hükümler başlı başına mevcut görevi kötüye kullanmaktır. Bu kadar baskıcı ilanın altında yatan sebep nedir?” demiş. Biz çok büyük bir borçlanmaya giriyormuşuz, bu firmayı ilgilendirmiş; biz görevi kötüye kullanıyormuşuz. Anlamsız bir itirazla KİK bu ihalemizi iptal ediyor” dedi.

Seçer, ‘proje iptal oldu’ haberlerini yalanladı
Bazı basın kuruluşlarının da ‘Proje duvara tosladı’, ‘Proje rafa kalktı’, ‘Metro ihalesi rafa kalktı’ şeklinde bunu yanlış aksettirdiklerini belirten Seçer, “Sanki bir daha bu ihale yapılmayacak ya da bu proje yapılmayacak gibi toplumda bir algı oluşturuldu. Bu yanlış bir haberdi. İhale süreçlerinde böyle itirazlar olabiliyor. Bu bizim ilk ve son ihalemiz olmayacak, birçok ihaleye çıkıyoruz. Şimdi Tevfik Sırrı Gür Lisesinin orada da ihaleye çıktık. Zaten bürokraside işler ağır yürüyor. İmza ve izinler aylarca bekleyebiliyor. “Bir yıl oldu hani daha temel atılmadı’ serzenişleri oluyor. Yurttaşlarımız bunu bilsin; Türkiye’de bürokraside işlerinizi seri götürmek çok kolay değil. Orada da bir itiraz oldu, ihalemiz 20 gün ötelendi. Bunlar bize zaman kaybettiriyor sadece. Yoksa bizim metro projesinde geri adım atma gibi bir durumuz yok ya da ‘ihale külliyen ortadan kalktı, metro projesi rafa kalktı’ gibi bir durum söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

“Gerekçeli kararı bekliyoruz”
Yapmayı planladıkları ikinci erteleme talebiyle bu ihalenin zaten nisan ayının ortalarına denk geleceğini kaydeden Seçer, “Şimdi biz KİK’in gerekçeli kararı bekliyoruz. Bugün yarın gelecek o da. Bizi sunulan gerekçeler üzerinden şartnamede bazı değişiklikler yapacağız ve tekrar ihale süreci devam edecek. Yine bizim öngördüğümüz, yani korona virüsü kaynaklı tehir sürelerini hesaplarsanız, bizim tahmin ettiğimiz sürede, nisan ortalarında bu ihale gerçekleşecek” diye konuştu.
Projenin gerçekleşmesinin Mersin’e çok büyük etkileri olacağına da işaret eden Seçer, bu projeyle sosyoekonomik yapıları da buluşturacaklarının altını çizdi. Metroya sadece ticari bakış açısıyla bakmanın doğru olmadığını vurgulayan Seçer, “Metro demek; ‘marka kentiz’ diyorsanız olması gereken bir yatırım, gelişim, medeniyet demek” değerlendirmesini yaptı.

“İnşaat maksimum 4 yıl sürecek. Sistem 2024’te hizmete girecek”
Yolcu kapasiteleri, inşaat süreci ve ödeme planıyla ilgili bilgiler de veren Seçer, “2030’da öngördüğümüz, Mersin merkezde günlük yolcu kapasitesi 1 milyon 200 bin. Mersin’deki toplam günlük yolcu kapasitesinin yüzde 60’ı, sadece yaklaşık 13,4 kilometrelik hatta. Şu anda Mersin’de yaklaşık 800 bin civarında yolcu kapasitesi var. Ortalama zaten 15 bine ulaşmış. Bu sistemin inşaata başladığından bitimine kadar geçecek süre 3,5 yıl olacak. 6 ay da herhangi bir olumsuzluğa karşı opsiyon veriyoruz. Yani toplamda maksimum inşaat 4 yıl sürecek. 2024’te maksimum hizmete girecek” diye konuştu.

“Kazmayı vurduk, borcun bitim tarihi arasındaki süre 17 yıl”
Seçer Ödeme planıyla ilgili de şunları söyledi:
“Bu bedeli acaba Mersin belediyesi ödeyecek mi? Ciddi bir yatırım, ihale aşamasında olduğu için şu anda rakamı da veremiyorum. Önemli bir yatırım, miktar olarak fazla bir yatırım ama bizler de tabi ki bunun hesabını yapıyoruz. Dört yıl sonra inşaat bitecek; bir ödeme yapmıyoruz. İki yıl daha yapmayacağız, sistem devreye girdi çalışmaya başladı. Kazma vurulduğu tarihten ödeme yapacağımız tarihe kadarki geçen süre 6 yıl. Bunun iki yılında da sistem çalışmaya başlamış olacak ve bir gelir ortaya çıkmaya başlayacak. Biz kalan 11 yılda bunu ödeyeceğiz. Kazmayı vurduk, borcun bitim tarihi arasındaki süre 17 yıl.”

“Ödeme süremiz makul. Ortam, borçlanmaya makul bir ortam”
Borçlanma konusunda da bazı eleştiriler olduğunu belirten Seçer, “Yatırım yapmak zorundayız. Borçlanmak zorundayız. Büyük yatırımları borçlanmazsanız nasıl yapacaksınız? Dünyanın neresine giderseniz gidin, borçlanmadan bir yatırımın altına girmeniz mümkün değil. Cebimiz dolarlarla dolu değil. Hiç kimse endişe etmesin, her kuruşun değerini bilen bir belediye başkanı var. Güvenin, ne yaptığımızı biliyoruz. Ödeme süremiz makul. Ortam, borçlanmaya makul bir ortam. Umut ediyorum ilk etapta 13 kilometrelik ilk fazı gerçekleştireceğiz. İkinci ve üçüncü faz yatırımlar da peşi sıra gelecek. Benim, vatandaşlarımızın sabrına, olumlu eleştirilerine, önerilerine ihtiyacım var” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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