Karaduvar Atıksu Tesisinde 1 milyon 502 bin kilovat saat elektrik enerjisi üretildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünün, Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinde 1 Nisan31 Aralık 2019 tarihleri arasında arıtma çamurundan üretilen biyogaz ile 1 milyon 502 bin 302 kilovat saat elektrik enerjisi ürettiği bildirildi.

MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1 milyon 50 bin eşdeğer nüfusa hizmet vermek üzere yapılan ve ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi olan Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinde, atıksu arıtımının yanı sıra proses sonucu oluşan arıtma çamuru da değerlendiriliyor ve söz konusu çamurdan çeşitli proseslerle enerji üretiliyor.

MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, “Akdeniz İlçesi Karaduvar Mahallesinde 270 dönüm arazi üzerine kurulan Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinde, Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinden 1 Nisan 31 Aralık 2019 tarihleri arasında tesise iletilen 46 milyon 555 bin 523 metreküp atıksu arıtılarak, 1 milyon 502 bin 302 kilovat saat elektrik enerjisi ürettik. Tesislerden üretilen enerjinin tamamı, tesis işletilmesinde kullanılmakta olup, üretilen enerjinin mali karşılığı 881 bin 131,29 TL’dir” dedi.

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