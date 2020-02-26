Tarsus ve Erdemli’de öğrencilere motivasyon eğitimi verildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri Tarsus ve Erdemli şubelerinde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere, “Mutluluğa Koşullanma: Ders Çalışma ve Motivasyon Eğitimi” verildi. Eğitimlerin ardından öğrencilere konser ve tiyatro gösterisi sunuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde merkezle birlikte 8 şubede toplam 4 bin 200 öğrenciye hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde eğitim alan öğrenciler, sosyal aktivitelerle de motivasyon kazanıyor. Bu çerçevede, Tarsus ve Erdemli şubelerinde üniversiteye hazırlanan öğrencilere, Psikolog Mustafa Tepretmez tarafından “Mutluluğa Koşullanma: Ders Çalışma ve Motivasyon Eğitimi” verildi.



“Olumsuz düşüncelerin peşinden koşmayın”

Gerçekleştirilen eğitimlerle öğrencilerin sınavlara yüksek motivasyonla girmesi amaçlanıyor. Motivasyonun önündeki engelleri kaldırmak gerektiğini ifade eden Psikolog Mustafa Tepretmez, bir öğrenci için motivasyonun önündeki engelleri ‘çalışmaya başlayamamak, çalışmayı sevmemek ve başka şeyler yapmayı istemek’ olarak sıraladı. Motivasyon kazanmak için kişinin çaba göstermesi gerektiğini dile getiren Tepretmez, öğrencilere konuşarak kendilerini iyi hissedebileceklerini belirtirken, olumsuz düşüncelerin peşinden koşmamalarını önerdi.



“Yüzde 4’lük kısım bizim için çok önemli”

İnsandaki hayvani beyin yapısıyla insani beyin yapısı arasında yüzde 96 oranında benzerlik olduğunu ifade eden Tepretmez, yüzde 4’lük bir kısmın insanın düşünce biçimini şekillendirdiğini vurgulayarak, “Aradaki fark korkunç, yüzde 96. Kendinizi bir adım ileriye götürmek için bir aktivite yapıyorsunuz ve bu kadar olumsuz düşünceyi çağıran beyniniz varken siz olumlu yönlerinizi de bulup hayattan zevk alabiliyorsunuz. Bu yüzden yüzde 4’lük kısım bizim için çok önemli” diye konuştu.

Eğitimlerde öğrencilere iyi hissetmelerini sağlamak için ritim duygularını geliştirmelerini öneren Tepretmez, öğrencilerin beklemediği bir esnada Sezen Aksu’nun Rakkas şarkısını açarak şarkının ritmine parmak şaklatarak eşlik etmelerini istedi.



Konser ve tiyatroyla rahatladılar

Tarsus’taki eğitimin ardından öğrencilere bir de konser verildi. Oyun havaları eşliğinde oynayan öğrenciler doyasıya eğlendi. Erdemli’deki eğitimin ardından ise Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ekibi, Orhan Kemal’in aynı adı taşıyan ölümsüz eserinden uyarlanan “Murtaza” oyununu sergiledi. Oyun, öğrenciler tarafından büyük beğeni topladı.



“Böyle etkinlikler bize motivasyon kazandırıyor”

Erdemli Şubesinde öğrenim gören Gülşen Serin, yapılan aktivitelerden memnun kaldıklarını belirterek, “Eğitimi çok beğeniyorum. Bu tarz aktivitelerin yapılması bizi çok motive ediyor. Bize bu fırsatı sunduğu için Başkanımız Vahap Seçer’e çok teşekkür ederiz” dedi.

Emine Gür ise sosyal etkinliklerin motivasyonlarını arttırdığını ifade ederek, “Eğitimin bize çok katkı sağladığını düşünüyorum. Böyle etkinlikler bize motivasyon kazandırıyor” diye konuştu.

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