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Mersin’de parkomat uygulaması başladı

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesinin hem trafik hem de park sıkıntısının önüne geçmek amacıyla aylardır hazırlığını yaptığı parkomat uygulaması başladı. Parkomat sistemi için istihdam edilen 92 personel, trafiğin yoğun olduğu bölgelere dağılarak çalışmaya başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kadın istihdamına verdiği öncelik ile parkomat çalışanlarının üçte biri kadınlardan oluştu.

Mersin’de parkomat uygulaması başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin hem trafik hem de park sıkıntısının önüne geçmek amacıyla aylardır hazırlığını yaptığı parkomat uygulaması başladı. Parkomat sistemi için istihdam edilen 92 personel, trafiğin yoğun olduğu bölgelere dağılarak çalışmaya başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in kadın istihdamına verdiği öncelik ile parkomat çalışanlarının üçte biri kadınlardan oluştu.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde vatandaşların park yeri bulma noktasında yaşadığı sorunları önlemek ve esnafa rahat nefes aldırmak amacıyla yeniden gündeme getirdiği parkomat uygulaması Mersin’de yeniden başladı.
Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile kabul edilen parkomat uygulaması kapsamında işe alınan personel, Kongre ve Sergi Sarayında aldıkları eğitimin ardından trafiğin en yoğun olduğu yol, cadde ve alanlarda görevine başladı. 27’si kadınlardan oluşan toplam 92 personel, kentin çeşitli noktalarında parkomat sistemini uyguluyor.

İlk 15 dakika ücretsiz
Personel, araç plakası, park ediş saati ve peron kodunun üzerinde yazılı olduğu fişleri kullandıkları cihazdan elde ederek, aracını park eden sürücülere teslim ediyor. İlk 15 dakikanın ücretsiz olduğu uygulamada 1560 dakika arası 4 TL, 15120 dakika arası 7 TL olarak belirlendi. Maksimum verilen ücret 24 saat araç bırakılması halinde 20 TL olacak. Pazartesiden cumartesiye kadar 08.0018.00 saatleri arasında 6 gün hizmet verilen uygulamada, vatandaşlar kredi kartıyla da ödeme yapabilecek.

“Kadınlar artık sahalarda, her yerdeler”
Uzun süredir işsiz olduğunu ifade eden Fatma Özcan, parkomat için işe alınan kadınlardan biri. Kendisine verilen imkandan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Özcan, “İŞKUR sayfasından başvurumu yaptım. Beni çağırdılar, mülakatımızı olduk sonra telefon geldi ve işe alındığım söylendi. Daha sonra işle ilgili eğitim gördük. Daha sonra da işimize başladık. Forum bölgesindeyim. Parkomat sistemi trafiğin en yoğun olduğu yerlerde seçildi, trafik biraz olsun rahatladı bu konuda. Saat usulü çalışıyoruz. Fiş kesiyoruz, uygun bir ücret ödüyorlar. Kadınlar artık sahalarda, her yerdeler ve insanlardan, halkımızdan çok olumlu tepkiler alıyor. Kadınlar kendi ayaklarının üstünde durduğunda özgüvenleri artıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e biz kadınlara öncelik tanıdığı için çok teşekkür ediyorum. Kadınlar üzerine olan projelerinin devamı gelirse çok mutlu oluruz. Bize vermiş olduğu özgüven için de ayrıca teşekkür ediyorum, projelerin devamını diliyorum” dedi.

“Erkek işi olarak bilinen bir iş ama biz kadınlar da başarabiliyoruz”
Parkomat sistemine dair insanlardan olumlu tepkiler aldığını vurgulayan 24 yaşında ve bir çocuk annesi olan Helin Uçansu ise “Dörtbeş senedir işsizdim, iş bulamıyordum. İnternet sitesinden gördüm iş ilanını, başvuruda bulundum. Eğitimde vatandaşlarla nasıl ilgilenmemiz ve cihazı nasıl kullanmamız gerektiği, ücretlere dair bilgiler verdiler. Benim olduğum bölge bölgede günlerce, aylarca araçlarını bırakıp gidenler varmış. Vatandaşlar ‘bunların önüne geçtiniz’ diyorlar, çok mutlular. Esnaf da bu yönden çok mutlu. Birçok vatandaşımız memnun bu durumdan. İş ayakta yapılan, ‘erkek işi’ olarak bilinen bir iş ama biz kadınlar da başarabiliyoruz” diye konuştu.

“Vatandaşlar, Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e çok teşekkür ediyor”
Parkomat çalışanlarından Hüseyin Öztürk de uygulamanın vatandaş açısından da esnaf açısından da çok iyi olduğunu, trafiği rahatlattığını dile getirerek, “Bir yıldır işsizdim. Çok güzel bir uygulama oldu. Vatandaşlar, Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e çok teşekkür ediyor, selamlarını iletiyor. Buradan da iletmiş oldum. Esnaf açısından da vatandaş açısından da çok iyi bir uygulama oldu. İstihdam sağlandı” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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