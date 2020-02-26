Polis, tren garlarında vatandaşları uyarıyor

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Mersin'de vatandaşlar, güvenli internet, trafik, genel asayiş ve iletişim yoluyla dolandırıcılık konularında uyarılıyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Mersin Garı'nda demir yolu işletmeciliği çalışanları ve burada bulunan vatandaşlara güvenli internet, trafik, genel asayiş ve iletişim yoluyla dolandırıcılık konularında bilgilendirme yapılarak, uyarıcı broşürler dağıtıldı.

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