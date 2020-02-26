Vergi Haftası kutlanıyor

Mersin Valisi Ali İhsan Su, kayıt dışı ekonomi ile mücadele bilincinin oluşturulmasında tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin önemli olduğunu söyledi.

Vali Su, her yıl şubat ayının son haftasında kutlanmakta olan Vergi Haftası münasebetiyle Mersin Vergi Dairesi Başkanı Adem Güngör ve beraberindeki heyeti kabul etti. Ziyarette konuşan Vali Su, vergi vermenin önemine değinerek, vergi haftası etkinliklerinin toplumun tüm kesimlerinde farkındalığın artmasına yardımcı olduğunu ifade etti.

Kayıt dışı ekonomi ile mücadele bilincinin oluşturulmasında tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin önemine işaret eden Su, vergi haftasını kutlayarak, Başkan Güngör ve beraberindeki heyete yürüttükleri çalışmalarda başarılar diledi.

Vergi Dairesi Başkanı Adem Güngör ise bu yıl 31.’si kutlanan Vergi Haftası etkinliklerinin 24 Şubat1 Mart tarihleri arasında düzenleneceğini ifade ederek, kutlamalar kapsamında yapılacak olan etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.