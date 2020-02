Tarhan ve Bozdoğan, Gültak ile buluştu

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ilçe belediye başkanlarını ziyaretleri kapsamında Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak ile buluştu. Buluşmada, üç başkan da birlik ve beraberlik mesajları verirken, Mersin’in ve ilçelerin yaşadığı sorunların çözümü için her zaman bir arada olacaklarının altını çizdiler.

Mezitli Belediye Başkanı Tarhan ile Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, Akdeniz Belediye Başkanı Gültak’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretleri dolayısıyla Tarhan ve Bozdoğan’a teşekkür eden Gültak, il başkanlığı yaptığı 2004’lü yıllarda, kentin sorunlarının çözümü için belediye başkanları ile görüştüğünü hatırlatarak, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Başkan Gültak, “Demokrasinin vazgeçilmezi sandıktır. Demokrasinin ana unsuru da milletimizdir. Milletimizi çok önemsiyoruz. Seçimler bitti, rozetlerimizi çıkardık. İktidarı temsil eden bir belediye başkanı olarak, Bakanımız Lütfi Elvan ve milletvekillerimizle birlikte tüm belediyelerimizin yanında yer almaya, şehrimizin kalkınması için her türlü desteği vermeye çalışıyoruz” dedi.



“Belediye başkanlarının önünün tıkanmasını doğru bulmuyorum”

Gültak, Mersin’in özellikle barışa, sevgiye, birlikteliğe ve beraber yürümeye ihtiyacı olduğunu kaydederek, “Biz, tüm belediye başkanlarımızla birlikte bu dönemi daha güzel ve verimli görüyorum. Mersin’de bu dönem farklı bir rüzgar esiyor. Bunun izlerini Büyükşehir’de görüyor ve önemsiyoruz. Şehrimizin hizmetlere acil ihtiyacı var. Bunun için de seçilmiş belediye başkanlarının önünün tıkanmasını doğru bulmuyorum. İlk günden beri de böyle bir çizgi ortaya koydum ve bu çizgimi de devam ettireceğim. En önemli amacımız; milletimizin, halkımızın, sorunlarını çözmektir. İnşallah bu dönem Mersin’de oluşan bu havadan tüm halkımız faydalanacaktır” diye konuştu.



“Belediye başkanlarının birlikteliği, halka moral ve güç veriyor”

Mersinlilerin beklentisinin de tüm belediye başkanlarının kent yararına birlik halinde hareket etmek olduğunu ifade eden Başkan Tarhan da “Belediye başkanlarının siyasi düşünceleri ne olursa olsun, sürekli irtibat halinde ve görüş alışverişi içinde olmaları gerektiğine her zaman inanıyorum. Aslında halk da kentli de bunu bekliyor. Belediye başkanlarının yan yana duruşu, onlara da moral ve psikolojik olarak güç veriyor. İşte bu gücü bizim vermemiz gerekir. Bundan hareketle başkanlarımızı ziyaret ediyoruz. Bugün de umre dönüşü Gültak Başkanımızı ziyaret ettik. Bu birlikteliğin genişlemesini istiyoruz. Mutlaka bir araya gelmemiz gerekiyor. Gerçekten her partiden insanımızın buna susamışlığı var” şeklinde konuştu.



“Halk, siyasetin her zaman üstündedir”

Başkan Bozdoğan ise “Anlamak, anlaşılır olmaktır. Bizim burada farklı siyasi partilerden de olsa belediye başkanlarının bir araya gelmesi, aslında paylaşma ve dayanışmanın en büyük göstergesi. Unutmamak gerekir ki, halk siyasetin her zaman üzerindedir. Siyasetin üzerinde olan halka da eşit hizmet verilebilmesi için birbirimizden alacağımız çok şey var. Bunlar belki de öğreti olarak, belki de yapılanların kendi kentlerimizde ve kentlerimizin geleceği açısından önem arz edeceği için böyle birliktelikleri önemsiyorum” ifadelerini kullandı.

