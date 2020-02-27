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Afrika’ya dört koldan ihracat atağı ASHİB, Afrika’ya hayvansal gıda, yaş meyve sebze ve hububat ...

İHA

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB), Afrika kıtasındaki ticaret fırsatlarını Türk ihracatçısının lehine geliştirmek amacıyla Mediterranean Food Beverages (MFB) adıyla şirket kurup, dört ülkede lojistik üs oluşturma çalışmalarına başladı.

Afrika’ya dört koldan ihracat atağı ASHİB, Afrika’ya hayvansal gıda, yaş meyve sebze ve hububat bakliyat ürünleri pazarlayacak

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB), Afrika kıtasındaki ticaret fırsatlarını Türk ihracatçısının lehine geliştirmek amacıyla Mediterranean Food Beverages (MFB) adıyla şirket kurup, dört ülkede lojistik üs oluşturma çalışmalarına başladı.
ASHİB Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, Ticaret Bakanlığı’nın himayesinde yürütülen proje kapsamında Avrupa ülkelerinin etkin olduğu Afrika pazarında eşdeğer kalitede ürün ve rekabetçi fiyatlarla söz sahibi olmak için ilke etapta Kenya, ve Gana’da, ikinci aşamada ise Tunus ve Güney Afrika’da faaliyete geçirecekleri lojistik merkezlerde hayvansal gıda, yaş meyve sebze ve hububat bakliyat ürünlerini pazarlayacaklarını belirtti.
Ticaret Bakanlığı’nın öngördüğü kriterler doğrultusunda Afrika kıtasındaki 54 ülkenin 24’ünde görev yapan Ticaret Müşavirleri’nden aldıkları bilgilere göre planlama yaptıklarını kaydeden Yamanyılmaz, “Lojistik üs planlamamızda Afrika’yı dörde böldük. Kıtanın doğusunda bulunan Kenya’da ve batıda yer alan Gana’da lojistik üslerimizi oluşturuyoruz. Mersin’de şirketleşme çalışmalarımızı tamamladık ve Mediterranean Food Beverages isimli tüzel kişiliğimizi kurduk. Kenya ve Gana’daki lojistik üslerimizin faaliyete geçmesinin ardından kıtanın kuzeyinde Tunus ile en güneyde bulunan Güney Afrika’da ihracat üssü kuracağız” dedi.

Afrika’ya ihracat hedefimiz 5 milyar dolar
Lojistik üslerin her birinin minimum 4 bin metrekare kapalı alana sahip olacak şekilde, kuru gıda, taze gıda ve dondurulmuş gıdaların depolanıp, sergileneceği şekilde planlandığını kaydeden Yamanyılmaz, “1 milyar 300 milyon insanın yaşadığı Afrika’ya dünyanın gıda ihracatı yaklaşık 75 milyar dolar iken Türkiye olarak bizim ihracatımız ise 925 milyon dolar civarında. Bizim gerçek potansiyelimizi yansıtmayan bu rakamı artırmak için Türk gıda ihracatçıları olarak Afrika’ya dört koldan ihracat hamlesi başlatıyoruz. 12 ihracatçı bir araya gelerek merkezi Mersin olan Mediterranean Food Beverages isimli şirketimizi kurduk. Kenya ve Gana’da şirketimizin şubeleri olacak. Bu ülkelerdeki kuruluşumuzun ardından Tunus ve Güney Afrika’ya sıra gelecek. Önümüzdeki 5 yılda Afrika kıtasındaki ihracatımızı 5 milyar dolara çıkartmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Afrika’da rakiplerimiz Avrupa ülkeleri
Yamanyılmaz, Afrika’da gıda pazarında Avrupa ülkeleri ve Çin’in söz sahibi olduğunu, Türk ihracatçıların eşdeğer kaliteli ürün ve rekabetçi fiyatlarla Avrupa ülkeleriyle yarışacağını kaydetti. Yamanyılmaz, “İtalya, Hollanda, Danimarka, Fransa, İngiltere ve Almanya Afrika pazarında etkin durumda. Çin ürünleri Avrupa’ya kıyasla daha çok ikinci kalitede kalıyor. Biz Avrupa ülkeleriyle eşdeğer kalitedeki ürünlerimizi daha rekabetçi fiyatlarla pazarlayacağız. Lojistik üslerimiz Afrika ülkelerindeki tedarikçiler için 365 gün açık bir fuar özelliği taşıyacak. Lojistik üslerimiz ihracatımızda sürekliliği sağlarken, anlık talepleri karşılamaya yönelik stoklara da sahip olacak” dedi.

ASHİB’in ocak ayı ihracatı 28,6 milyon dolar
Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin ocak ayı ihracat performansını da değerlendiren Yamanyılmaz, yeni yılın ilk ayında 28,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. 2020 Ocak ayında Türkiye geneli su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının 209,7 milyon dolar olduğunu kaydeden Yamanyılmaz, şunları söyledi:
“Ülkelere göre ihracat rakamlarına baktığımızda ASHİB ocak ayında en fazla Irak’a ihracat yaptık. Irak 11,8 milyon dolar ile birinci, Suriye 5,4 milyon dolar ile ikinci, Kuveyt 1,22 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı. ASHİB’in ocak ayında ürün ihracatını değerlendirdiğimizde kümes hayvanları 9,5 milyon dolar ile ilk sıraya yerleşti. Bunu 6,9 milyon dolar ile kuş ve kümes hayvanları yumurtaları, 1,8 milyon dolar ile balıklar ve su ürünleri izledi. Bu ayda Mersin 4,5 milyon dolar, Kayseri 3 milyon dolar, Hatay 2,4 milyon dolar, Karaman 970 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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