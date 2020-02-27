Muhtarlar Karboğazı’nda temizlik yaptı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunan Karboğaz mevkisinde muhtarlar temizlik yaptılar.

Tarsus ilçesinin Gülek Mahallesine bağlı Karboğazı Bölgesinde, Tarsus ve Çamlıyayla Muhtarlar Derneği üyelerinden oluşan muhtarlar, bölgeyi tertemiz ettiler.

Tarsus ve Çamlıyayla Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Naci Güllü, Karboğazı’nda gördükleri manzara karşısında piknikçilere uyarıda bulunup, herkesin çevreye karşı duyarlı olamaya davet etti.

Muhtar arkadaşlarıyla temizlik yaptıklarını belirten Başkan Güllü, “Tarsus ve Çamlıyayla Muhtarlar Derneği olarak üyelerimizle Karboğazı’na piknik yapmaya geldik. Piknik yapmaya gelen bazı vatandaşlarımız çevreyi kötü bıraktıklarına şahit olduk. Piknik yapan vatandaşlarımız lütfen çevreyi temiz bıraksınlar. Nasıl bulmak istiyorlarsa öyle bıraksınlar. Burası doğa harikası bir yer, lütfen kıymetini bilelim. Muhtar arkadaşlarımızla üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Çevre bize miras değil, geleceğe emanettir. Çevreye karşı duyarlı olmalıyız” dedi.

Karboğazı’nı temizleyen muhtarlar, daha sonra davul zurna eşliğinde halaylar çekip, kar ile eğlenip unutulmaz bir gün yaşadılar.

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