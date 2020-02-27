Mersin sahilindeki seyyar satıcılara tek tip kıyafet

Mersin'in sahil kesiminde satış yapan seyyar satıcıların bundan böyle tek tip kıyafetle görev yapacakları ve vergi ödeyecekleri bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, seyyar esnafının vergi mükellefi olarak modern ve temiz koşullarda ticari faaliyet göstermesine olanak sağlayacak olan 'Kenti Mis Projesi' kapsamında seyyar satıcılar, tek tip araçları ve kıyafetleri ile hijyen kurallarına uygun şekilde çalışmalarını sürdürecek. Proje kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından standartları belirlenen kıyafetleri ve araçları ile kendileri için belirlenen alanlarda çalışmalarına başlayan seyyar satıcılar, ayrıca kazançları ölçüsünde vergi de ödeyecek.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Fuat Tuğluoğlu, Kültür Park içerisindeki en büyük düzensizliklerin başında seyyar esnafının geldiğine dikkat çekerek, Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde bir proje hazırlandığını söyledi. Bu proje çerçevesinde seyyar satıcılar ile sözleşme yapıldığının ve çalışma koşullarının belirlendiğinin altını çizen Tuğluoğlu, Büyükşehir Belediyesinin kontrolü ve belirlediği koşullar altında esnafın halkla ilişkiler, hijyen ve öfke kontrolü eğitimi aldığını, zabıta mevzuatına hakim olduğunu ifade etti.



Kültür Park’taki seyyar esnafı artık vergi mükellefi

Kültür Park’ta satış yapan esnafın bu zamana kadar vergi ödemediğini dile getiren Tuğluoğlu, yapılan düzenleme ile birlikte seyyar esnafının artık vergi mükellefi olduğunu da belirtti. Tuğluoğlu, projenin Kültür Park’ın 25 farklı noktasında başladığına dikkat çekerek, “Bizim belirlediğimiz koşullara uygun olsun diye kendilerine araç yaptırdık ve tek tip kıyafet diktirdik. Bizim müsaade ettiğimiz ürünleri satacaklar. Kimlik ve sertifikalarını verdik. Mersin halkının yüzde 90’ının faydalandığı bir alan olan Mersin Kültür Park’ta görev yapacaklar. Buradaki seyyar esnafı kontrol etmek ve düzeni sağlamak amacı ile 10 tane motorize zabıta ekibi görevlendirdik. Bu esnaf arkadaşlarımızın bize yardımcı olacağına inanıyoruz. Çünkü buradaki esnaf arkadaşlarımız da Mersin’in bir unsuru” dedi.

Projenin pilot olarak Kültür Park içerisinde başladığını ifade eden Tuğluoğlu, başarılı olması halinde Mersin genelinde uygulamaya konulacağının altını çizdi.

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