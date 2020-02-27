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Rusya'nın domatese uyguladığı kota, 200 bin tona çıkarıldı

DHA


MERSİN, (DHA) AKDENİZ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, Rusya'nın Türk domatesi için koyduğu kotanın yaptıkları girişimler sonucu 150 bin tondan 200 bin tona çıkarıldığını söyledi. Sin, "Kotanın artırılarak ihracatçılarımızın mağduriyetinin önüne geçilmesinde desteklerini esirgemeyen Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.
Rus tüketicilerin kalite ve fiyattan dolayı Türk ürünlerini tercih ettiğini belirten Başkan Nejdat Sin, TürkRus ilişkilerinin zaman zaman sıkıntılı dönemlerden geçtiğini; ancak her seferinde iki dost ve komşu ülkenin sorunların üstesinden gelmeyi bildiğini belirterek, iki ülke arasında artan ticaretin tarafların menfaatine olduğunu vurguladı.
Rusya Federasyonu tarafından Türkiye menşeli domates ithalatında 2017 tarihinden itibaren kümülatif olarak uygulanan 100 bin tonluk kota miktarının Rus Tarım Bakanlığı'nca 2019 yılı Nisan ayı sonunda 150 bin ton seviyesine yükseltildiğini hatırlatan Başkan Sin, ihracatçı olmamasına rağmen bazı kesimlerce domates kotası konusunda bilgilendirme yapılmadığı yönündeki söylemlerin doğru olmadığını söyledi. Sin, Akdeniz İhracatçı Birlikleri olarak domates kotasını sıkı şekilde takip ettiklerini, kota dolmadan önce üyelere kotanın dolmak üzere olduğuna dair duyuru yaptıklarını hatta birebir görüşmelerle üyelerin bilgilendirildiğini söyledi.
HAFTADA ORTALAMA 3 BİN TON DOMATES İHRACATI
Bugün gelinen noktada, yapmış oldukları görüşmeler ve göstermiş oldukları çabaların bir sonucu olarak kotanın 200 bin ton olarak açıklandığını belirten Başkan Sin, şunları kaydetti: 
"Son zamanlarda Rusya'ya haftalık ortalama 3 bin ton domates ihracatı yapmaktayız. Uygulamanın başladığı tarihten itibaren Rusya Federasyonu´na ihraç edilen domates miktarına bakıldığında 150 bin tonluk kota ocak ayında doldu. Kota dolduğundan Rusya´ya sevkiyatı yapılacak domateslerimiz ülkemiz gümrüklerinden çıkamama ya da Rusya gümrüklerinden giriş yapamama gibi sorunlarla karşı karşıya kaldı. Kotanın dolmuş olması nedeni ile üreticilerimiz ve ihracatçılarımız mağdur olacak, Rus tüketiciler de uygun fiyata kaliteli ürün tüketiminden mahrum kalacaktı. Türkiye´nin yaş meyve sebze ihracatında koordinatör Birlik olan Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak bu konuda yoğun bir görüşme trafiği yürüttük. Üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın mağduriyetini giderebilmek adına hem Rus makamları ile hem de Ticaret Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kesimlerle yoğun bir şekilde sürdürdüğümüz görüşmeler sonucu kota 200 bin tona çıkartıldı."
Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak konuyu yakından takip ettiklerini açıklayan Başkan Sin, kota artışının geçici çözüm olduğunu, esas çözümün, kotanın tamamen ortadan kaldırılması olduğunu belirterek, "Geldiğimiz noktada sorun geçici olsa dahi çözülmüş oldu ve ihracatçılarımızın önü açıldı. Bu konudaki çalışmalarımızda bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve desteklerini esirgemeyen Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan başta olmak üzere tüm yetkilere teşekkür ediyorum" dedi. DHA-Ekonomi Türkiye-Mersin / Merkez
2020-02-27 13:04:06

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