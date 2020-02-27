Mersin Barosundan lise öğrencilerine suç türleri ve bilişim suçları eğitimi

Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Silifke Milli Eğitim Müdürlüğü ve Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Bürosu işbirliğinde, Silifke İlkerEren Çevik Anadolu Lisesi öğrencilerine suç türleri ve bilişim suçları konusunda eğitim verildi.

İlkerEren Çevik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen eğitime, Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Çiftçi, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Eğitimde, çocuk suçlarından sorumlu Cumhuriyet Savcısı Elif Büşra Emirza ve Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Temsilcisi İslam Kurthan Açıkbaş tarafından 200 öğrenciye, liselerde en çok karşılaşılan suç türleri, siber zorbalığı, bilinçsiz teknoloji kullanımının nasıl suça sürüklediği, cinsel istismar ve iftira suçlarının sonuçları, kurgusal örneklerle anlatıldı. Öğrencilere ayrıca, sosyal medya, yazılısözlü tehdit, şantaj ve istismar gibi olayların hukuki sonuçları hakkında bilgilendirme de yapıldı.

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, her geçen gün artan çocuk suç oranlarının azalmasına katkı sunmak amacıyla gerek Mersin merkezde gerekse tüm ilçelerdeki okullarda eğitim çalışmalarını, ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde sürdüreceklerini söyledi.

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