Sandıktan Çıkan Kültür projesinin açılış toplantısı Mersin Üniversitesinde yapıldı

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliği ile gerçekleştirilen "Sandıktan Çıkan Kültür" adlı projenin açılış toplantısı Mersin’de yapıldı.

Sandıktan Çıkan Kültür projesinin açılış toplantısı, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Çiftlikköy Kampüsü Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Açılış toplantısına MEÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Doğan Topçu, Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Sümbül, İletişim Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Üç gün boyunca atölye çalışmalarıyla gerçekleştirilecek projenin açılış toplantısında konuşan Prof. Dr. Topçu, bir metafor olarak sandıkların aslında geçmişi temsil ettiğini, geçmişten bugüne, bugünden geleceğe bir kültürel miras taşıyıcısı olduğunu söyledi. Öğrencilerin katılımıyla önemli bir çalışmaya imza atılacağına inandığını belirten Topçu, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Prof. Dr. Sümbül ise projenin, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklendiğini vurguladı. “Sandıktan Çıkan Kültür” projesinin iki aşamalı olduğunu belirten Sümbül, ilk olarak öğrencilerin aile tarihiyle ilgili bellek çalışması yapacaklarını, daha sonra aile açısından önemi bulunan bir nesneden hareketle röportaj ve çekimler gerçekleştirileceğini ve ardından sunum kısmının tamamlanacağını ifade etti. Sümbül, daha önce yapılan çalışmalardan örnekler sundu.

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