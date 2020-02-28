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Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği üyelerine afet konferansı Ateş: "Afetleri en az hasarla atlatmanın yollarını aramalıyız, tedbirini almalıyız"

İHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği üyelerine afet konusunda konferans verildi.

Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği üyelerine afet konferansı Ateş: "Afetleri en az hasarla atlatmanın yollarını aramalıyız, tedbirini almalıyız"

Mersin’in Tarsus ilçesinde Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği üyelerine afet konusunda konferans verildi.
Tarsus Ziraat Odasında gerçekleştirilen konferansta Tarsus Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünden Sivil Savunma Amiri Halil Ateş, bilgi verdi. Şubat ayının son haftasının ‘Sivil Savunma Günü’ olarak kutlandığını ve halkın bilgilendirildiğini belirten Ateş, "Afetlerde önceden hazırlıklı olmak hayat kurtarmaktadır. Bizlerde bazı afetlerin beklenmesi yanında önceden tedbirini alarak bu afetleri en az hasarla atlatmanın yollarını aramalıyız, tedbirini almalıyız. Artık 17 Mart tarihleri arasında Deprem Haftasını ele almaktayız. Deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunan ülkemizde vatandaşlarımızın depreme karşı hazırlıklı olmasının sağlanması, depremden korunma yollarının anlatılması ve toplumda afete hazırlık bilincinin yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.
Sivil savunma, düşman taarruzlarına, tabi afetlere ve büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kaybının asgari hadde indirilmesi, hayati önemi olan her türlü resmi ve özel tesis ve teşekküllerin korunması ve faaliyetlerinin devamı için acil tamir ve ıslahı, savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami süratle desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatın muhafazası maksadıyla alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetler bütünüdür. Yaşadığımız topraklarda aramızda 'Bir daha deprem olmasın' diye bir anlaşma olmadığını biliyoruz. Binlerce yıldır süregeldiği gibi biz de depremi yaşıyoruz zaman zaman. Bundan sonra da yaşamaya devam edeceğiz” dedi.
Halil Ateş ayrıca deprem anında neler yapılması gerektiği konularında da bilgiler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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