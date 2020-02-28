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Rektör Çamsarı: “Biz güçlü olmazsak, etrafımıza kuzgunlar, leş yiyiciler birikecek”

İHA

– Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, İdlib'de düzenlenen hava saldırısında 33 askerin şehit edilmesini "Yüreğimiz 33 parça oldu" sözleriyle değerlendirdi. İdlib'de yaşananların, büyük ülkelerin önceden beri planladığı ve adım adım gidilen bir proje olabileceğini belirten Çamsarı, "Biz güçlü olmazsak, etrafımıza kuzgunlar, leş yiyiciler birikecek ve bundan zerre de gocunmayacaklar" dedi.

Rektör Çamsarı: “Biz güçlü olmazsak, etrafımıza kuzgunlar, leş yiyiciler birikecek”

– Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, İdlib’de düzenlenen hava saldırısında 33 askerin şehit edilmesini “Yüreğimiz 33 parça oldu” sözleriyle değerlendirdi. İdlib’de yaşananların, büyük ülkelerin önceden beri planladığı ve adım adım gidilen bir proje olabileceğini belirten Çamsarı, “Biz güçlü olmazsak, etrafımıza kuzgunlar, leş yiyiciler birikecek ve bundan zerre de gocunmayacaklar” dedi.
Rektör Çamsarı, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında “Şehir Eşleştirme Programı” kapsamında desteklenen “Sosyal İnovasyon İçin Kentsel Yeşil Alanlar Projesinin basın tanıtımı toplantısında, Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında 33 askerin şehit olmasını değerlendirdi.

“Dün yüreğimiz 33 parça oldu. Yaralılarımıza derman olabilmek için gönüllüyüz”
Rektör Çamsarı, toplantıda konuşmasına, “Dün yüreğimiz 33 parça oldu” diyerek başladı. Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında 33 askerin şehit olmasına değinen Çamsarı, bir o kadar da yaralı asker olduğunu belirterek, yaralılara şifa diledi. Çamsarı, “Allah, bu tür olayların tekrar etmemesi için yanımızda olsun. Biraz önce ilimizin ileri gelenleriyle de istişare ettik; Hatay’daki meslektaşımla da konuştum. Bizim özellikle Onkoloji Hastanesi başta olmak üzere yatak konusunda gerektiğinde yardımcı olabileceğimizi ve bu konuda gönüllü olduğumuzu söyledim. Oradaki yavrularımızın herhangi bir yarasına derman olabilirsek bu bizim için en azından ufak bir teselli olacak” diye konuştu..

“Büyük ülkelerin önceden beri planladığı ve adım adım gidilen bir proje olabilir”
İdlib sorununu da değerlendiren Çamsarı, bu işin sadece İdlib özelinde kısıtlı bir bölgenin sorunu olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizerek, “Belki de büyük ülkelerin önceden beri planladığı ve adım adım gidilen bir proje de olabilir. Çünkü dünyada hiçbir şey tesadüf değil. Bunun da tesadüf olmadığına inanıyorum; bizim füze sistemimizin kurulmasının gecikmesinden tutun da patriotların satılmamasına kadar. Neticede şu süreç bize gösterdi ki, bu milletin bu milletten başka dostu. Biz güçlü olmazsak, etrafımıza kuzgunlar, leş yiyiciler birikecek ve bundan zerre de gocunmayacaklar; 33 yiğidimizin ömrüne son verirken de zerre düşünmeyecekler. Bu işin dostluğu falan yok. Biz güçlü olmalıyız. Aslında bu projelerin, bu üniversitelerin, bu yayınların, bu ortaklıkların ana amacı da bu. Üniversitemizde Teknoparkımız başta olmak üzere savunma sistemleri, yazılımlar dahil yerli ve milli üretime ciddi bir katkımız var” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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