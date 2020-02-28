Sosyal İnovasyon İçin Kentsel Yeşil Alanlar Projesi başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sosyal İnovasyon İçin Kentsel Yeşil Alanlar Projesi başladı

İHA

Sosyal İnovasyon İçin Kentsel Yeşil Alanlar Projesi kapsamında, Akdeniz Belediyesi sınırları içindeki kentsel yeşil alanlar ile Yunanistan'ın Selanik kentine bağlı Delta Belediyesi sınırlarındaki yeşil alanlarla ilgili çalışma yapılacak.

Sosyal İnovasyon İçin Kentsel Yeşil Alanlar Projesi başladı

Sosyal İnovasyon İçin Kentsel Yeşil Alanlar Projesi kapsamında, Akdeniz Belediyesi sınırları içindeki kentsel yeşil alanlar ile Yunanistan’ın Selanik kentine bağlı Delta Belediyesi sınırlarındaki yeşil alanlarla ilgili çalışma yapılacak.
Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında “Şehir Eşleştirme Programı” kapsamında desteklenen Sosyal İnovasyon İçin Kentsel Yeşil Alanlar Projesinin basın tanıtımı gerçekleştirildi. Mersin Üniversitesi (MEÜ), Akdeniz Belediyesi, Yunanistan’ın Selanik kentinden Delta Belediyesi ile ANTIGONE Derneğinin paydaş olduğu projenin tanıtım toplantısına, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Doç. Dr. Esma Dumanlı Kadızade ile öğretim elemanları katıldı. Çiftlikköy Kampusu Vadi Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya, İdlib’teki hava saldırısında 33 askerin şehit olması nedeniyle Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak katılmadı.

“Mersin Teknopark, bu yılki sıralamada 3’üncülüğe yükselecek”
Rektör Çamsarı, toplantıda konuşmasına, Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında 33 askerin şehit olmasına değinerek başladı. Üzüntülerini dile getiren ve saldırıda yaralanan askerlere şifa dileyen Çamsarı, yaralılarla ilgili her türlü yardıma gönüllü olarak hazır olduklarını söyledi.
Daha sonra projeyle ilgili konuşan Çamsarı, bu yılki sıralamada Mersin Teknoparkın, 55 teknopark arasında 3’üncü sıraya yükseleceği haberini aldığını belirterek, “Hastane yazılımlarından tek yerli antivüris programına kadar hepsinin üretildiği bir teknoparkımızın olması, Mersin Üniversitemizin de gurur kaynağı. Burada bizim 28 akademisyenimizin firması var. Diğer 50 firmanın da içinde çalışan ve danışmanlık yapan hocalarımızla öğrencilerimiz var. Onun dışında Teknoloji Transfer Ofisi, Girişimcilik Ofisi gibi bu tür yatırımlara ve girişimlere, patente yönelik birçok organımız var. Bu 5 yıl içinde bunu sağladık. Şu an için bunun faydalarını milli savunmada görüyoruz ama bundan sonra da bugün de burada olma nedenimiz bu, inşallah her alanda her gelişmeye bizler de katkıda bulunmak istiyoruz” dedi.
Şu an Mersin’de proje yapmadıkları hiçbir yerel yönetim olmadığını vurgulayan Çamsarı, başta Mersin Valisi Ali İhsan Su olmak üzere belediye başkanlarının hepsiyle irtibat halinde olduklarını kaydetti. Akdeniz Belediyesi’nin, işbirliği konusunda oldukça istekli ve çalışkan olduğunu vurgulayan Çamsarı, Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak’ın da projeler konusunda çok destek olduğunu dile getirdi.

“Yeşil alanlar, Mersin’in en büyük sorunlarından biri”
Bu projelere Sürekli Eğitim Merkezi ve Proje Ofisi ile başladıklarını ifade eden Çamsarı, Sosyal İnovasyon İçin Kentsel Yeşil Alanlar Projesinin önemine değindi. Yeşil alanların, Mersin’in en büyük sorunlarından biri olduğuna dikkat çeken Çamsarı, “O yeşil alanların şekli ve dizaynından ziyade içeriği ve nasıl olması, hangi bitkilerin ne düzeyde olması, eski Mersin’in e kadar düzeltilmesi, hangi binalarının nasıl kullanılması gerektiği, şu an tek bu projeyle ilgili değil, birden fazla projeyle ve birden fazla belediyeyle ortaklık yaparak, üniversitemizin ve akademisyenlerimizin fikirleriyle şekilleniyor” diye konuştu.
Sadece yerel yönetimler değil, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi gibi odalar ve Mersin iş dünyasıyla da birçok ortak proje yürüttüklerini belirten Çamsarı, “Bizi sevindiren bir konu daha var; hem Büyükşehir Belediyesi hem Ticaret ve Sanayi Odası hem de işadamlarımız, bu sene öğrenci bursları konusunda daha duyarlılar. Öğrenciler bizim gözbebeğimiz. Onların rahat etmesi bizim açımızdan çok önemli” ifadelerini kullandı.
Akdeniz Belediyesinde ve Başak Gültak’ta bu çalışkanlık, bu heves ve hizmet aşkı; Mersin Üniversitesinde de çalışan projeci hocalar olduğu sürece birçok projeyi hayata geçireceklerini vurgulayan Çamsarı, “Bu proje, Akdeniz Belediyesi ile birlikte yaptığımız en büyük proje. Son yaşananların hevesimizi, motivasyonumuzu kırmasına izin vermeyeceğiz. Güçlü olacağız. Biz de bu potansiyel var; ilimizde de ülkemizde de var. Bu vatana, millete en küçük katkımız bile olsa geri durmayacağız” şeklinde konuştu.

“Amacımız, halkın yeşil alanlara ilişkin farkındalığını artırmak”
Projenin koordinatörlüğünü yürüten MEÜ Rektör Danışmanı, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Esma Dumanlı Kadızade ise toplak bütçesi 120 bin 736 euro olan Sosyal İnovasyon İçin Kentsel Yeşil Alanlar Projesi ile ilgili bilgi verdi. Akdeniz Belediyesi, Selanik Delta Belediyesi ve ANTIGONE Derneği ile birlikte yürütecekleri projenin süresinin 15 ay olduğunu söyledi. Projenin hedeflerini anlatan Kadızade, “Yerel düzeyde karar alma süreçlerine vatandaşların aktif katılımının sağlanmasını ve iletişim faaliyetleri aracılığıyla kamuoyunun kentsel yeşil alanların faydalarına ilişkin farkındalığının artırılmasını amaçlıyoruz” dedi.
Proje kapsamında gerçekleştirecekleri çalışmaları anlatan Kadızade, “Proje paydaşlarımız ve özellikle de Mersin Üniversitemiz, Akdeniz Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan yeşil alanları incelemiş ve bu konuda detaylı bir çalışma yaparak söz konusu yeşil alanların kullanımı konusunda bir rapor hazırlamıştır. ‘Kentsel Yeşil Alanlar’ teması çerçevesinde Yunanlı proje ortaklarımız ile karşılıklı çalışma ziyaretleri düzenlenecek. Yunanistan’da Delta Belediyesi sınırları içinde yer alan alanlar incelenecek ve Mersin’de Akdeniz bölgesindeki kentsel yeşil alanları daha da canlandırmak ve çeşitli aktivitelerle o alanların halkla buluşmasını sağlamak ana amacımız olacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Mersin Erdemli'ye şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mersin Erdemli'ye şehit ateşi düştü
Arslanköy'ün kurtuluş programı iptal edildi
YEREL HABERLER Arslanköy'ün kurtuluş programı iptal edildi
Mersin'e ikinci şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Mersin'e ikinci şehit ateşi düştü
Mersin'e şehit ateşi düştü (2)
YEREL HABERLER Mersin'e şehit ateşi düştü (2)
Şehit babası: "Oğlum 'şehit olmaya gidiyorum' diyerek gitti" Mersinli şehidin babası Şuayip Tüzel, şehit oğluyla son görüşmesini anlattı
YEREL HABERLER Şehit babası: "Oğlum 'şehit olmaya gidiyorum' diyerek ...
(Görüntülü) ŞEHİT MEHMET MUHAMMET AKAY'IN EVİNE ATEŞ DÜŞTÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ŞEHİT MEHMET MUHAMMET AKAY'IN EVİNE ATEŞ ...
İdlib şehidinin ateşi Mersin'e düştü İdlib'de düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Astsubay Çavuş Mehmet Muhammed Akay'ın şehadet haberi, Mersin'deki ailesine ulaştırıldı Aileye şehit haberini vermek için giden ambulansta görevli doktor gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER İdlib şehidinin ateşi Mersin'e düştü İdlib'de ...
(Görüntülü) Gemi adamı aranıyor ilanıyla dolandıran çeteye operasyon 19 gözaltı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gemi adamı aranıyor ilanıyla dolandıran ...
Rektör Çamsarı: “Biz güçlü olmazsak, etrafımıza kuzgunlar, leş yiyiciler birikecek”
YEREL HABERLER Rektör Çamsarı: “Biz güçlü olmazsak, etrafımıza ...
Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği üyelerine afet konferansı Ateş: "Afetleri en az hasarla atlatmanın yollarını aramalıyız, tedbirini almalıyız"
YEREL HABERLER Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği üyelerine afet ...
Mersin'e şehit ateşi düştü İdlib'de düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in Mersin'in Erdemli ilçesindeki ailesine acı haber verildi
YEREL HABERLER Mersin'e şehit ateşi düştü İdlib'de düzenlenen hava ...
'Gemi adamı aranıyor´ ilanıyla dolandıran çeteye operasyon: 19 gözaltı
YEREL HABERLER 'Gemi adamı aranıyor´ ilanıyla dolandıran çeteye ...
(Görüntülü) Mersin'e şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mersin'e şehit ateşi düştü
Mersin'e şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Mersin'e şehit ateşi düştü
Dolandırıcıların notları şaşırttı: "Çok mal, iptal dolandırıcı olduğumuzu anladı" Mersin’de internet siteleri üzerinden tanıtım sayfaları oluşturarak 'gemi adamı, gemi personeli' gibi işlerde dolgun maaşla çalıştırılmak üzere iş garantili kurslar düzenler gibi yapıp vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 16’sı kadın 19 kişi gözaltına alındı Şahısların not defterlerine, "Bakıyor, çok mal, bilgi aldı, iptal dolandırıcı olduğumuzu anladı" gibi yazılar yazdığı görüldü Ayrıca şahısların kaç kişi dolandırdıysalar onları da not almaları dikkat çekti
YEREL HABERLER Dolandırıcıların notları şaşırttı: "Çok mal, iptal ...
"Tarsus’tan 100 Yüz" sergisi açıldı
YEREL HABERLER "Tarsus’tan 100 Yüz" sergisi açıldı
Başkan Yılmaz: "Amacımız, ilçemizin planlı büyümesi"
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz: "Amacımız, ilçemizin planlı büyümesi"
MESKİ, Dünya Su Gününü etkinlikler kutlayacak
YEREL HABERLER MESKİ, Dünya Su Gününü etkinlikler kutlayacak
Sandıktan Çıkan Kültür projesinin açılış toplantısı Mersin Üniversitesinde yapıldı
YEREL HABERLER Sandıktan Çıkan Kültür projesinin açılış toplantısı ...
Mersin Üniversitesinde Gönüllü Deniz Elçileri Topluluğu oluşturuldu
YEREL HABERLER Mersin Üniversitesinde Gönüllü Deniz Elçileri ...
700 yıllık çeşmenin üzerine kaya düştü
YEREL HABERLER 700 yıllık çeşmenin üzerine kaya düştü
Mahalle sakinlerinden Başkan Yılmaz’a teşekkür
YEREL HABERLER Mahalle sakinlerinden Başkan Yılmaz’a teşekkür
Yüzer NGS Akademik Lomonosov 21 milyon kilovat saatlik elektrik enerjisi sağladı
YEREL HABERLER Yüzer NGS Akademik Lomonosov 21 milyon kilovat ...
Umrecilere korona virüsü engeli Mersin'den kutsal topraklara gitmek için yola çıkan 327 vatandaş, Adana Havalimanı'ndan geri döndü
YEREL HABERLER Umrecilere korona virüsü engeli Mersin'den kutsal ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X