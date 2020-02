Rektör Çamsarı, Mersin’de korona virüsü iddialarını yalanladı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, son günlerde Mersin’de çok sayıda korona virüslü hasta olduğu yönünde sosyal medyada yer alan iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi. Çamsarı, “İlimizde kanıtlanmış bir hasta yok” dedi.



“İranlı bir hasta vardı. Sonuçları negatif çıktı”

MEÜ Rektörü Çamsarı, gazetecilerin korona virüsü iddialarına ilişkin sorularını yanıtladı. “İlimizde kanıtlanmış bir hasta yok” diyen Çamsarı, sosyal medyada bir bilgi kirliliği olduğunu, hatta ses kayıtları paylaşıldığını belirtti. Mersin’de çok sayıda korona virüslü hasta olduğu iddialarının asılsız olduğunu vurgulayan Çamsarı, “MEÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Eğitim Hastanemizde yatan ateşli İranlı bir hasta vardı. Onun da sonucu negatif geldi. Bizde olan başka bir hasta yok” diye konuştu.



“Şu an için korkulacak bir durum yok”

Şu an Türkiye’de kanıtlanmış ve korona virüsten hayatını kaybetmiş bir hasta olmadığının altını çizen Rektör Çamsarı, “Tedbir, burada her şey. Ama tedbir de olsa ülkemize gelebilir. Ölüm oranı domuz gribinden çok da fazla değil. Mesele, bulaşıcılığının biraz daha farklı olması. Burada yapacağımız şey; mümkün olduğunca toplu ortamlardan kaçınma. Mevsimin yaza dönük olması bizim açımızdan bir avantaj. Ne kadar geciktirsek o kadar iyi. Çünkü güneşli havalarda ve toplu kapalı ortamlardan çıkabilme ihtimali artıyor yaza doğru. Mümkün olduğunca sık el yıkayalım, tokalaşma ve öpüşmeden kaçınalım” ifadelerini kullandı.

Şu an için korkulacak bir durum olmadığını söyleyen Çamsarı, Sağlık Bakanlığının da tüm tedbirleri aldığını kaydetti. Çamsarı, “Tedbir de alsanız, kuluçkası 23 hafta uzun olan bir enfeksiyonda gözden kaçabilir. Burada bilmemiz gereken; beslenmeye dikkat etme, kapalı ve toplu ortamlardan biraz uzak durma ve sık sık el yıkama. Bunlar, zaten her zaman önerdiğimiz hijyenler. Korkacak veya panik olacak bir durum yok” şeklinde konuştu.



“Bu tür infiallere neden olmak iyi niyetli değil”

Bu konudaki bilgi kirliliğinin çok üzücü olduğunu dile getiren Çamsarı, toplumda bu tür infiallere neden olmanın iyi niyetli olmadığını belirterek, şunları söyledi:

“Ülkemiz çok olağanüstü bir dönemden geçiyor. Suriye’deki şehitlerimize kafa yorarken, dikkat dağıtma veya olmayan şeyleri vererek toplumda bu tür infiallere neden olmanın iyi niyetli olmadığı kesin. Yetkin olmadığı halde bu konuda yorum yapanlar hakkında hem hukuki hem de kolluk güçlerimiz gerekli girişimleri yapacaktır. Çünkü sosyal medyada dolaşan ses kayıtları bile var. Bizim hastanemiz hakkında da var. Kesinlikle iyi niyetli değil bu. Bunların üstüne gidip, yalan bilgi verenlerin neye dayanarak böyle konuştuğunu sorgulamak lazım.”



“Bugüne kadar hiçbir hastada pozitif sonuç çıkmadı”

Hastanede korona virüse karşı tedbir alınıp alınmadığı yönündeki soruya da Çamsarı, şu yanıtı verdi:

“Zaten karantina veya izolasyon yapılacak bölümlerimiz var hastanemizde. Bu, her hastanede olur. Enfeksiyon bölümümüz oldukça yetkin. Birçok hocamız var. En ufak bir şüphe olduğunda Sağlık Müdürlüğümüzle hemen irtibata geçiliyor. Onlar da Sağlık Bakanlığı ile haberleşiyor. Burada yapılamayan bir tahlil olduğunda Ankara'ya gönderiliyor ve hepsi kayıt altına alınıyor. Hastalar da gerektiği kadar gözetim altında tutuluyor. Ama bugüne kadar hiçbir hastada pozitif sonuç çıkmadı, hepsi de sağlıklı şekilde taburcu edildi.”

