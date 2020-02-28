Kızıltan: “Mersin’de Teknoloji Vadisi kuracağız”

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) ile birlikte kentte bir Teknoloji Vadisi kuracaklarını belirterek, “Elbirliği ile Mersin’de teknoloji devrimini başlatacağız” dedi.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı ve MTSO Meclis Üyesi Sabri Tekli ile birlikte, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'ı ziyaret etti. Ankara ziyaretinde, MTSO ve MTOSB'nin birlikte yürüttükleri ve yeni planladıkları projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Görüşmede özellikle MTOSB’de devam eden Model Fabrika ile yeni planlanan Mersin Teknoloji Vadisi projeleri öne çıktı.



“MTOSB, Model Fabrika ve İnovasyon Merkezi ile ilgili yatırımlara başladı”

Elvan görüşmelerinin ardından değerlendirme yapan Kızlıtan, “MTSO ve MTOSB uyum içinde çalışan iki kurum. Birçok projeyi birlikte yürütüyoruz. Bunlardan bir tanesi de Model Fabrika Projesi. MTOSB, Model Fabrika ve İnovasyon Merkezi ile ilgili yatırımlara başladı. Ankara’da Lütfi Elvan ile yaptığımız görüşmeler sonunda bu projenin genişletilerek devam ettirilmesi kararı aldık” diye konuştu.



“Elbirliği ile Mersin’de teknoloji devrimini başlatacağız”

Kurulması planlanan Mersin Teknoloji Vadisi Projesinin de Ankara’da görüşüldüğünü dile getiren Başkan Kızıltan, bu alanda yapılması planlanan çalışmaları ise şöyle özetledi:

“Mersin’de bir Teknoloji Vadisi kuracağız. İçinde sağlıktan savunma sanayine kadar çok geniş yelpazede arge çalışmaları yapılmasına olanak tanınacak. Yapılan bu çalışmalar yine aynı ortamda ürüne dönüştürülebilecek. Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Üniversitesinin de içinde yer alacağı, kent ekonomimizi daha çok canlandıracak bu önemli projeyi Lütfi Elvan da destekledi. Elbirliği ile Mersin’de teknoloji devrimini başlatacağız.”

MTSO bünyesinde kurulacak KOBİ Danışmanlık ve Endüstriyel Tasarım Merkezi Projesini de hatırlatan Kızıltan, projenin Çukurova Kalkınma Ajansından geçtiğini, orada da MTOSB ile birlikte hareket edeceklerini, tüm projelerinin birbirini destekleyip kentteki üretimin katma değerini artırmaya önemli katkı sunacağına inandığını kaydetti.



“Agropark’a üye kabulü için geri sayım başladı”

Kızıltan ayrıca, Ankara temaslarında Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını ziyaret ederek ilgili genel müdürler ve bürokratlarla Tarım ve Gıda İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesini (Agropark) görüştüklerini de anlattı. İmar planı ve proje çalışmaları son aşamasına gelen Agropark’ta kısa sürede katılımcı kabulüne başlanması için gerekli adımların atılacağını belirten Kızıltan, bu yatırım hayata geçtiğinde tarım ile teknolojiyi buluşturup Türkiye’nin tarım sektöründeki gücünü dünya genelinde artıracağını hatırlattı.



“Savunma sanayinin önemi giderek artıyor”

MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Tekli ise özellikle son dönemlerde önemi giderek artan savunma sanayine dikkat çekti. Yaptıkları araştırmada savunma sanayine silah üretmeyen, destek vermeyen tek ilin Mersin olduğunu saptadıklarını kaydeden Tekli, “Bu alanda arge ve üretime her zaman ihtiyaç var. Sektörde dışa bağımlılığı azaltabilmemiz, savunmamızı güçlendirmemiz adına yönümüzü savunma sanayine çevirmemiz gerekiyor. Mersin’in de artık savunma sanayine yönelik teknolojik ürünler üreten tesislere sahip olması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

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