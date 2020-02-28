MÜE Rektörü Çamsarı: kentte koronavirüs vakasına rastlanmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Habertürk
Yastayız

MÜE Rektörü Çamsarı: kentte koronavirüs vakasına rastlanmadı

DHA


Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- MERSİN Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, hastanelerde çok sayıda koronavirüslü hasta olduğu yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek, kentte koronavirüs vakasına rastlanmadığını vurguladı.
Rektör Çamsarı, son günlerde Mersin'de hastanelerde koronavirüslü hasta olduğu yönünde sosyal medyada yer alan iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. Mersin'de hiçbir hastalığa rastlanmadığını kaydeden Rektör Çamsarı, Mersin'de çok sayıda korona virüslü hasta olduğu iddialarının asılsız olduğunu vurguladı. Çamsarı, "MEÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Eğitim Hastanesi'nde yatan ateşli İranlı bir hasta vardı. Onun da sonucu negatif geldi. Bizde olan başka bir hasta yok. Tedbir, burada her şey. Ama tedbir de olsa ülkemize gelebilir. Ölüm oranı domuz gribinden çok da fazla değil. Mesele, bulaşıcılığının biraz daha farklı olması. Burada yapacağımız şey; mümkün olduğunca toplu ortamlardan kaçınmak. Mevsimin yaza dönük olması bizim açımızdan bir avantaj. Ne kadar geciktirsek o kadar iyi. Çünkü güneşli havalarda ve toplu kapalı ortamlardan çıkabilme ihtimali artıyor yaza doğru. Mümkün olduğunca sık el yıkayalım, tokalaşma ve öpüşmeden kaçınalım" ifadelerini kullandı.
İDDİALAR ÇOK ÜZÜCÜ
Söz konusu iddiaların iyi niyetli olmadığını sözlerine ekleyen Rektör Çamsarı "Bu konudaki iddialar çok üzücü. Ülkemiz çok olağanüstü bir dönemden geçiyor. Suriye'deki şehitlerimize kafa yorarken, dikkat dağıtma veya olmayan şeyleri vererek toplumda bu tür infiallere neden olmanın iyi niyetli olmadığı kesin. Yetkin olmadığı halde bu konuda yorum yapanlar hakkında hem hukuki hem de kolluk güçlerimiz gerekli girişimleri yapacaktır. Çünkü sosyal medyada dolaşan ses kayıtları bile var. Bizim hastanemiz hakkında da var. Kesinlikle iyi niyetli değil bu. Bunların üstüne gidip, yalan bilgi verenlerin neye dayanarak böyle konuştuğunu sorgulamak lazım. Karantina veya izolasyon yapılacak bölümlerimiz var hastanemizde. Bu, her hastanede olur. Enfeksiyon bölümümüz oldukça yetkin. Birçok hocamız var. En ufak bir şüphe olduğunda Sağlık Müdürlüğümüzle hemen irtibata geçiliyor. Onlar da Sağlık Bakanlığı ile haberleşiyor. Burada yapılamayan bir tahlil olduğunda Ankara'ya gönderiliyor ve hepsi kayıt altına alınıyor. Hastalar da gerektiği kadar gözetim altında tutuluyor. Ama bugüne kadar hiçbir hastada pozitif sonuç çıkmadı, hepsi de sağlıklı şekilde taburcu edildi" dedi.
İl Sağlık Müdürlüğü de iddiaların asılsız olduğunu belirterek, vatandaşları bu tür asılsız iddialara itibar etmemeleri için uyardı.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2020-02-28 16:43:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'deki göçmenlerden bazıları kentten ayrılıyor
YEREL HABERLER Mersin'deki göçmenlerden bazıları kentten ayrılıyor
Yılmaz ve Tekli’den ‘birlik’ çağrısı
YEREL HABERLER Yılmaz ve Tekli’den ‘birlik’ çağrısı
(Görüntülü) Mersin'e üçüncü şehidin ateşi düştü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mersin'e üçüncü şehidin ateşi düştü
Başkan Bozdoğan’dan ‘Evlerinizi, iş yerlerinizi bayraklarla donatın’ çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Bozdoğan’dan ‘Evlerinizi, iş yerlerinizi ...
Mersin'e üçüncü şehidin ateşi düştü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Mersin'e üçüncü şehidin ateşi düştü/ Ek fotoğraflar
Kızıltan: “Mersin’de Teknoloji Vadisi kuracağız”
YEREL HABERLER Kızıltan: “Mersin’de Teknoloji Vadisi kuracağız”
(Görüntülü) ERDEMLİ ŞEHİT İBRAHİM TÜZEL'İN EVİNE ATEŞ DÜŞTÜ-2
YEREL HABERLER (Görüntülü) ERDEMLİ ŞEHİT İBRAHİM TÜZEL'İN EVİNE ATEŞ ...
Mersin'e üçüncü şehidin ateşi düştü
YEREL HABERLER Mersin'e üçüncü şehidin ateşi düştü
Silifke'ye şehit ateşi düştü İdlib'teki saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Ak’ın Mersin'in Silifke ilçesindeki ailesine acı haberi Kaymakam Ersin Emiroğlu verdi
YEREL HABERLER Silifke'ye şehit ateşi düştü İdlib'teki saldırıda ...
Rektör Çamsarı, Mersin’de korona virüsü iddialarını yalanladı
YEREL HABERLER Rektör Çamsarı, Mersin’de korona virüsü iddialarını ...
(Görüntülü) Mersin Erdemli'ye şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mersin Erdemli'ye şehit ateşi düştü
Arslanköy'ün kurtuluş programı iptal edildi
YEREL HABERLER Arslanköy'ün kurtuluş programı iptal edildi
Sosyal İnovasyon İçin Kentsel Yeşil Alanlar Projesi başladı
YEREL HABERLER Sosyal İnovasyon İçin Kentsel Yeşil Alanlar Projesi ...
Mersin'e ikinci şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Mersin'e ikinci şehit ateşi düştü
Mersin'e şehit ateşi düştü (2)
YEREL HABERLER Mersin'e şehit ateşi düştü (2)
Şehit babası: "Oğlum 'şehit olmaya gidiyorum' diyerek gitti" Mersinli şehidin babası Şuayip Tüzel, şehit oğluyla son görüşmesini anlattı
YEREL HABERLER Şehit babası: "Oğlum 'şehit olmaya gidiyorum' diyerek ...
(Görüntülü) ŞEHİT MEHMET MUHAMMET AKAY'IN EVİNE ATEŞ DÜŞTÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ŞEHİT MEHMET MUHAMMET AKAY'IN EVİNE ATEŞ ...
İdlib şehidinin ateşi Mersin'e düştü İdlib'de düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Astsubay Çavuş Mehmet Muhammed Akay'ın şehadet haberi, Mersin'deki ailesine ulaştırıldı Aileye şehit haberini vermek için giden ambulansta görevli doktor gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER İdlib şehidinin ateşi Mersin'e düştü İdlib'de ...
(Görüntülü) Gemi adamı aranıyor ilanıyla dolandıran çeteye operasyon 19 gözaltı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gemi adamı aranıyor ilanıyla dolandıran ...
Rektör Çamsarı: “Biz güçlü olmazsak, etrafımıza kuzgunlar, leş yiyiciler birikecek”
YEREL HABERLER Rektör Çamsarı: “Biz güçlü olmazsak, etrafımıza ...
Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği üyelerine afet konferansı Ateş: "Afetleri en az hasarla atlatmanın yollarını aramalıyız, tedbirini almalıyız"
YEREL HABERLER Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği üyelerine afet ...
Mersin'e şehit ateşi düştü İdlib'de düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in Mersin'in Erdemli ilçesindeki ailesine acı haber verildi
YEREL HABERLER Mersin'e şehit ateşi düştü İdlib'de düzenlenen hava ...
'Gemi adamı aranıyor´ ilanıyla dolandıran çeteye operasyon: 19 gözaltı
YEREL HABERLER 'Gemi adamı aranıyor´ ilanıyla dolandıran çeteye ...
(Görüntülü) Mersin'e şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mersin'e şehit ateşi düştü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X