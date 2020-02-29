Otobüs kazaları Mut'ta masaya yatırıldı

Mersin’in Mut ilçesinde, İlçe Kaymakamı Muammer Köken başkanlığında, Otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı.

Mut Ziraat odasın konferans salonunda yapılan toplantıda, Otobüslerle yapılan şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında güvenliğin sağlanması ve sürdürülebilir olması, ilgili tüm paydaşların uyum içerisinde hareket etmesinin sağlanması, kazaların önlenmesi amacıyla 81 ilde ve tüm ilçelerde düzenlenen Otobüs Kazalarının Önlenmesine yönelik toplantı, Kaymakam Muammer Köken başkanlığında gerçekleştirildi.

Kaymakam Köken, toplantıda yaptığı konuşmasında ülke ve il genelinde trafik kazalarının önlenebilmesi için çok ciddi çalışmaların yürütülmeye devam ettiğini belirterek, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi ile yol kullanıcılarının trafikte güvenli bir şekilde yol almalarına yönelik bir dizi tedbirlerin uygulamaya konulduğunu ifade etti. Köken, toplantıda kuralların detayları ile görüşerek uygulanması için herkesin üzerine düşeni yapması için çalışılacağını kaydetti.

Toplantıya, Kaymakam Mumammer Köken, trafik ekipleri, oda başkanları ve şoförler katıldı. Toplantı konuşmanın ardından karşılıklı soru ve cevap şeklinde sona erdi.

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