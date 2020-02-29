Tarsus’ta park halindeki araç yandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde park halindeki bir otomobil bilinmeyen nedenle yandı. Çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, araçta büyük maddi hasar meydana geldi.

Olay, dün gece Bağlar Mahallesi 0471. Sokak'ta meydana geldi. Emrah Arslanca tarafından kiralandığı öğrenilen, Abdulvahap Özen’e ait park halindeki 33 NBG 45 plakalı otomobil, motor bölümünden bilinmeyen bir nedenle yandı. Aracın alev aldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangının neden çıktığı öğrenilemedi. Otomobilde yangın sonrası maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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