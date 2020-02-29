Mersinli Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel son yolculuğuna uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Habertürk
Yastayız

Mersinli Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Mersinli Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in Mersin'in Erdemli ilçesindeki Ulu Cami bitişiğindeki meydanda düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Mersinli Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel son yolculuğuna uğurlandı

Mersinli Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in Mersin'in Erdemli ilçesindeki Ulu Cami bitişiğindeki meydanda düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen törenle gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Şehidin cenaze namazını Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından kıldırıldı.
Törenine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Baki Şimşek, Burdur Dağ Komando ve Eğitim Komutanı Tuğ General Aydoğan Budakçı, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Mersin İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necip Çulhaoğlu, Erdemli Kaymakamı Avni Kula ve yaklaşık 10 bin Mersinli katıldı.
Şehidin annesi Gülten Tüzel, Babası Şuayip Tüzel ile asker olduğu öğrenilen ikizi Kasım Tüzel ve diğer kardeşleri cenaze esnasında gözyaşlarını tutamadı.
Şehidin cenazesi törenin ardından ilçeye bağlı Alibeyli Mezarlığı'nda defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Omuraliev, Vali Su ile buluştu
YEREL HABERLER Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Omuraliev, Vali Su ...
(Görüntülü) Mersin şehidini uğurladı ( Şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel )
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mersin şehidini uğurladı ( Şehit Uzman ...
Tarsus’ta park halindeki araç yandı
YEREL HABERLER Tarsus’ta park halindeki araç yandı
Özince: “Ticaret her kapıyı açan anahtardır”
YEREL HABERLER Özince: “Ticaret her kapıyı açan anahtardır”
Karaduvar sahili yenileniyor
YEREL HABERLER Karaduvar sahili yenileniyor
Kaymakamı Köken, muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakamı Köken, muhtarlarla bir araya geldi
Otobüs kazaları Mut'ta masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Otobüs kazaları Mut'ta masaya yatırıldı
İSTANBUL'DA İDLİB ŞEHİTLERİ İÇİN 300 ARAÇLIK KONVOY
YEREL HABERLER İSTANBUL'DA İDLİB ŞEHİTLERİ İÇİN 300 ARAÇLIK KONVOY
MÜE Rektörü Çamsarı: kentte koronavirüs vakasına rastlanmadı
YEREL HABERLER MÜE Rektörü Çamsarı: kentte koronavirüs vakasına ...
Mersin'deki göçmenlerden bazıları kentten ayrılıyor
YEREL HABERLER Mersin'deki göçmenlerden bazıları kentten ayrılıyor
Yılmaz ve Tekli’den ‘birlik’ çağrısı
YEREL HABERLER Yılmaz ve Tekli’den ‘birlik’ çağrısı
(Görüntülü) Mersin'e üçüncü şehidin ateşi düştü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mersin'e üçüncü şehidin ateşi düştü
Başkan Bozdoğan’dan ‘Evlerinizi, iş yerlerinizi bayraklarla donatın’ çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Bozdoğan’dan ‘Evlerinizi, iş yerlerinizi ...
Mersin'e üçüncü şehidin ateşi düştü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Mersin'e üçüncü şehidin ateşi düştü/ Ek fotoğraflar
Kızıltan: “Mersin’de Teknoloji Vadisi kuracağız”
YEREL HABERLER Kızıltan: “Mersin’de Teknoloji Vadisi kuracağız”
(Görüntülü) ERDEMLİ ŞEHİT İBRAHİM TÜZEL'İN EVİNE ATEŞ DÜŞTÜ-2
YEREL HABERLER (Görüntülü) ERDEMLİ ŞEHİT İBRAHİM TÜZEL'İN EVİNE ATEŞ ...
Mersin'e üçüncü şehidin ateşi düştü
YEREL HABERLER Mersin'e üçüncü şehidin ateşi düştü
Silifke'ye şehit ateşi düştü İdlib'teki saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Ak’ın Mersin'in Silifke ilçesindeki ailesine acı haberi Kaymakam Ersin Emiroğlu verdi
YEREL HABERLER Silifke'ye şehit ateşi düştü İdlib'teki saldırıda ...
Rektör Çamsarı, Mersin’de korona virüsü iddialarını yalanladı
YEREL HABERLER Rektör Çamsarı, Mersin’de korona virüsü iddialarını ...
(Görüntülü) Mersin Erdemli'ye şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mersin Erdemli'ye şehit ateşi düştü
Arslanköy'ün kurtuluş programı iptal edildi
YEREL HABERLER Arslanköy'ün kurtuluş programı iptal edildi
Sosyal İnovasyon İçin Kentsel Yeşil Alanlar Projesi başladı
YEREL HABERLER Sosyal İnovasyon İçin Kentsel Yeşil Alanlar Projesi ...
Mersin'e ikinci şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Mersin'e ikinci şehit ateşi düştü
Mersin'e şehit ateşi düştü (2)
YEREL HABERLER Mersin'e şehit ateşi düştü (2)

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X