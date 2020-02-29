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İdlib şehidi astsubay, toprağa verildi

DHA


Mustafa ERCANSoner AYDIN/TOROSLAR (Mersin), (DHA) SURİYE'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan askerlerden Astsubay Çavuş Mehmet Muhammed Akay'ın (22) cenazesi, memleketi Mersin'de toprağa verildi.
Bekar olan Mehmet Muhammed Akay için merkez Yenişehir ilçesindeki Mudat Camii'nde tören düzenlendi. Astsubay Çavuş Mehmet Muhammed Akay'ı son yolculuğuna Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, şehidin babası Osman, annesi Kezban, kız kardeşi Pelin Akay, yakınları ve vatandaşlar uğurladı. Törende yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne Kezban Akay, tabutun başında nöbet tutan bir askerin gözyaşlarını elindeki mendille sildi.
Şehit Akay'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Mersin Mustafa ERCAN-Soner AYDIN
2020-02-29 14:41:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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