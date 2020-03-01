Arslanköy'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz: "Aradan yüzyıllar geçse de Türk'ün kahramanlık ruhu hep tazedir"

Arslanköy’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü programı, buruk gerçekleştirildi.

Toroslar Belediyesince, Arslanköy’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl anısına düzenlenmesi planlanan kros yarışları, fener alayı ve şiir yarışması ödül töreni olmak üzere tüm etkinlikler, İdlib şehitleri dolayısıyla iptal olurken, kurtuluş programında sadece çelenk sunma töreni yapılarak birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Törende konuşan Arslanköy Mahalle Muhtarı Erdal Cengiz, "Türk milletinin yüreğine ateş düştü. Acımız büyük. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

"Birlik ve beraberlik içerisinde bu zor günleri atlatacağız"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise Türk milletinin hain saldırılar karşısında her zamankinden daha metanetli, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek bu zor günleri atlatacağına vurgu yaparak, "Türk milleti büyük bir millet, Türk devleti büyük bir devlettir" ifadelerini kullandı.

Arslanköy'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutlayan Yılmaz, "Suriye'nin İdlib bölgesindeki askerlerimize yönelik düzenlenen hain saldırı sebebiyle Arslanköyümüzün kurtuluşunun 100. yılı anısına düzenlemeyi planladığımız tüm etkinliklerimizi iptal etme kararı aldık. Ülke olarak zor günler geçirdiğimiz, büyük acılar yaşadığımız bu dönemde kutlama yapmamız mümkün değildi. Hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu badireyi birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız inşallah. Bundan şüphemiz yok. Çünkü dar ve zor zamanda bir ve beraber olmayı başarmış bir milletiz. 1918'de Mersin'de iskeleye yanaşan işgal kuvvetlerine karşı Mersinli Kuvayi Milliyeciler bir ve beraber oldu. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Biz de diyoruz ki, Allah bir daha bu millete Kurtuluş Savaşı verdirmesin. Ama buna mecbur kaldığımızda, şartlar oraya geldiğinde birlik ve beraberlik içerisinde olmayı ve Kurtuluş Savaşı vermeyi de biliriz. Arslanköy'de de kuvvacılar Yedigöz'de bir araya geldiler. O kuvvacılar başka bir yerden gelmedi. Bu meydanda toplanan Arslanköylülerin dedeleri, bizim dedelerimizdi. O kahramanlık ruhu 100 yıl sonra yine Arslanköyümüzde, Mersinimizde, Türkiyemizde yaşıyor. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kuvvacılara, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaymakam Şahin: "Bu vatanı hiç kimseye bırakmayacağız"

Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin de 1 Mart Arslanköy’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümünü kutlayarak, "Dün ceddimiz vatanı kurtarmak için şehit oluyordu. Bugün de evlatlarımız vatanı korumak için şehit oluyor. Gerekirse biz şehit olmaya devam edeceğiz. Ama bu vatanı hiç kimseye bırakmayacağız. Büyük Atatürk'ün dediği gibi, 'söz konusu vatansa gerisi teferruattır' şiarıyla hareket ediyoruz. Özgürlük ve bağımsızlığımızın timsali Toroslar'da tüten ocak olan Arslanköyümüzün kurtuluşunu sonsuza kadar kutlayacağız. Bu vesileyle Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

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