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Otomobil, kamyona çarpıp, takla attı: 7 yaralı

DHA


Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, kamyona çarpıp, takla attığı kazada, 7 kişi yaralandı. 
Kaza, sabah saatlerinde TarsusAdanaGaziantep Otoyolu (TAG) Yenice çıkışı yakınlarında meydana geldi. Mustafa Akyol yönetimindeki 33 AK 945 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp aynı yöne giden Kadir Havaslı yönetimindeki 80 FV 660 plakalı kamyona yandan çarptıktan sonra takla attı. Kazada, sürücü Akyol ile yanındaki Fatma Güzel, İbrahim Uysal, Efranur Erensayın, Derya Özal, Kumsal Bade Güzel ve Özlem Ender yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle kapanan karayolu, otomobilin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2020-03-02 07:55:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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