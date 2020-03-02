Tekvandonun şampiyon ikizlerinin hedefi olimpiyatlar



Mustafa ERCANSoner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de 5 yıl önce Özgecan Aslan cinayetinin ardından savunma amaçlı başladıkları tekvando branşında, ulusal ve uluslararası başarılar elde eden 16 yaşındaki ikizler Özge ve Öykü Özbey kardeşler, gözünü olimpiyatlara dikti.

Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın 2015 yılında öldürülmesinin ardından ikiz kardeşler Özge ve Öykü Özbey, okullarına gelen milli takım antrenörü Ercan Aldemir ile tekvandoya başladı. Bu spora kendilerini savunmak için başlayan ikizler, yıllar içerisinde kendilerini geliştirerek ulusal ve uluslararası arenada başarılar elde etmeye başladı. İkizler, önce Balkan, ardından Türkiye şampiyonu olurken, geçen yıl da milli takıma seçildi. Son olarak İsveç´te düzenlenen Başkanlık Kupası'na katılan ikizlerden Özge şampiyon olarak Ümitler Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

ÖYKÜ ÖZBEY: HEDEFİM OLİMPİYATLARDA MADALYA ALMAK

Tekvandoya başlama öykülerini ve başarılarını DHA muhabirine anlatan Öykü Özbey, "Ercan hocamızın okulumuza gelmesi ile başladı her şey. Önce kendimizi savunmak için yola çıktık, ama sonrasında şampiyonalara katılmaya başladık. Ben Türkiye ve Balkan şampiyonu oldum. Avrupa şampiyonasına katılarak ülkemizi temsil ettim. Bundan sonraki hedeflerim Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu, ardından da Olimpiyatlarda madalya almak. Bu başarıları alırken yanımızda hep hocalarımız oldu. Bu spor, öncelikle savunma sporu. Tüm kızlara bu sporu tavsiye ediyorum" dedi.

ÖZGE ÖZBEY: İKİZİMLE HEDEFİM YÜKSEK

İkizlerden Özge ise, "Özgecan Aslan cinayetinin ardından kendimizi savunmak için başladık bu spora. İlk olarak Türkiye Şampiyonu ardından Balkan Şampiyonu oldum. Avrupa üçüncülüğü ile ikinciliğim var. Son olarak İsveç´te Başkanlık Kupası'nda birinci oldum ve Ümitler Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım. Şampiyon olduğum için çok gururluyum. Dünya şampiyonluğunu hedefliyorum. Sonraki hedefim Olimpiyatlara katılmak. Antrenmanlarda kardeşimle birlikte çalışıyoruz, hep maç yapıyoruz. Öncelikle kız çocuklarına kendilerini savunmaları için bu sporu tavsiye ediyorum. Çok güzel bir spor. Ailelerin çocuklarını bu spora yönlendirmeye çağırıyorum" diye konuştu.

İkizlerin antrenörü Fuat Can Aldemir ise şunları söyledi:

Kızlar 5 yıl önce Özgecan cinayetinin ardından yanımıza gelerek bu spora başladı. İlk başta savunma amaçlı başladılar, ama antrenmanların ardından yurt içinde ve yurt dışında şampiyonluklar elde ettiler. İkisi de uzun zamandır zirvede olan isimler. Son olarak İsveç´te Başkanlık Kupasında Özge şampiyon oldu, Öykü ise derece maçında Rus rakibine kaybetti. Bu başarılar 5 senelik planlı, programlı bir çalışmanın ardından geldi. Emeğimizin karşılığını alıyoruz. İlk hedefimiz dünya şampiyonluğu ardından 2024 olimpiyatlarına katılmak. Gençlerimize tekvando sporuna yönelmelerini tavsiye ediyorum. Gençlerimiz spora yönelmeli. Gençlerimiz spor ile hayatına yön verebilirler."

Gözünü Avrupa ve Dünya Şampiyonluklarına diken ikizlerde en büyük hedef birlikte 2024 olimpiyatlarına katılmak.DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2020-03-02 08:14:56



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