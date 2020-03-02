Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Özel) Mersin Şehir Hastanesi, 3 yılda yaklaşık 9 milyon hastaya hizmet verdi Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, açılışından bu yana geçen 3 yıllık süreçte, sadece Mersin’in değil çevre illerin de sağlık merkezi haline geldi Başhekim Aydınlı: “Üç yılda 7,5 milyondan fazla vatandaşımızı ayaktan, 1,2 milyondan fazla vatandaşımızı yatarak tedavi ettik” “Hastanemize her gün 20 bin kişilik küçük bir kasaba giriş-çıkış yapıyor”

İHA

– Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, açılışından bu yana geçen 3 yılda 7,5 milyondan fazla vatandaşa ayaktan tedavi, 1 milyon 200 binin üzerinde vatandaşa da yatarak tedavi hizmeti verdi. Ayrıca, hastanede 250 binin üzerinde ameliyat yapıldı.

(Özel) Mersin Şehir Hastanesi, 3 yılda yaklaşık 9 milyon hastaya hizmet verdi Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, açılışından bu yana geçen 3 yıllık süreçte, sadece Mersin’in değil çevre illerin de sağlık merkezi haline geldi Başhekim Aydınlı: “Üç yılda 7,5 milyondan fazla vatandaşımızı ayaktan, 1,2 milyondan fazla vatandaşımızı yatarak tedavi ettik” “Hastanemize her gün 20 bin kişilik küçük bir kasaba giriş-çıkış yapıyor”

– Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olan Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, açılışından bu yana geçen 3 yılda 7,5 milyondan fazla vatandaşa ayaktan tedavi, 1 milyon 200 binin üzerinde vatandaşa da yatarak tedavi hizmeti verdi. Ayrıca, hastanede 250 binin üzerinde ameliyat yapıldı.
3 Şubat 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 374 bin 813 metrekarelik alanda 3 blok ve bin 300 yatak kapasitesi ile sadece Mersin değil, çevre illerdeki vatandaşlara da hizmet veriyor.

“7,5 milyondan fazla vatandaşımızı ayaktan, 1,2 milyondan fazla vatandaşımızı yatarak tedavi ettik”
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Bahar Aydınlı, hastanedeki gelişmeleri ve hedeflerini İHA muhabirine anlattı. Hastanenin, Mayıs 2018’de ‘eğitim ve araştırma’ unvanını aldığını belirten Başhekim Aydınlı, “Artık 3’üncü basamak hastaneyiz, tıbbi imkanların bize el verdiği bütün işlemleri, tahlil ve tedavileri hastanemizde yapabiliyoruz” dedi.
Yakın zamanda 3’üncü yıllarını tamamladıklarını vurgulayan Aydınlı, “Açılıştan bugüne kadar 7,5 milyonun üzerinde vatandaşımızı ayaktan, 1 milyon 200 binin üzerinde vatandaşımızı da yatarak tedavi ettik. Ayrıca 250 binin üzerinde ameliyat yaptık ve bunların yaklaşık 8 bin 500’ü de özellikli işlem dediğimiz ve 3’üncü basamak olduktan sonra uyguladığımız işlemler ve ameliyatlar. Biz, sağlık hizmeti sunucusu olarak buradayız. Bizden sağlık hizmeti almak isteyen tüm vatandaşlarımıza kapımız açık. Mersin ve çevre illere hizmet vererek giderek artan talebi karşılamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Hastanemize her gün 20 bin kişilik küçük bir kasaba girişçıkış yapıyor”
Hastanede, şirket çalışanları dahil 5 binin üzerinde çalışan bulunduğunu dile getiren Aydınlı, “Bunun 2 bin 700’den fazlası devlet, yaklaşık 2 bin 400’ü de şirket çalışanı. Günlük 12 bine yakın poliklinik başvurumuz var. Bin 300 yataklı olduğumuzu da düşünürseniz, 5 bin çalışan ve gelen hasta sayısıyla birlikte yaklaşık 20 bin kişi giriyor, 20 bin kişi çıkıyor. Bir küçük kasaba girişçıkış yapıyor aslında hastanemize” ifadelerini kullandı.
Akademisyenler ve 450’nin üzerinde hekimle hizmet verdiklerini kaydeden Aydınlı, yan dal branşları da olmak üzere hemen tüm branşlarda hekimleri olduğunu söyledi. Aydınlı, hastanede bulunmayan çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı, çocuk üroloji uzmanı, çocuk genetik uzmanı ve sitopatoloji uzmanının da yakın zamanda göreve başlayacağı bilgisini verdi.

“İnme Merkezimiz tescil aldı. 7/24 hizmet veren bir kalp merkezimiz ve el cerrahisi hizmetimiz var”
Mersin’de el cerrahisi olan tek kamu hastanesi olduklarının altını çizen Aydınlı, “El cerrahisi, ortopedi üzerine yapılan bir yan dal ve çok özellikli; kopan uzuvların yerine dikilmesinde başrol oynuyorlar. Bizim bir el cerrahımız var. Bu açıdan da kendimiz şanslı görüyoruz. Yakın zamanda İnme Merkezimiz tescil aldı. Beyin kanaması ya da damarın tıkanmasıyla ortaya çıkan felç tablosunda, ilk 6 saat içerisinde damardan kan sulandırıcı ya da girişimsel işlemle beyin damarlarına işlem yapılmaya uygun hasta bize ulaşırsa, biz o hastayı felç olmaktan kurtarmaya çalışıyoruz. Ayrıca, 7/24 hizmet veren bir kalp merkezimiz var. 7/24 anjiyo hizmeti, kardiyolojik tüm girişimsel işlemleri, kalp pilleri takılmasından TAVI (transkateter aort kapak implantasyonu) uygulamalarına ve kalp cerrahisine kadar tüm işlemleri yapabiliyoruz” şeklinde konuştu.
Obezite Merkezi ile cerrahiye gerek kalmaksızın kilo verdirebildiklerine işaret eden Başhekim Aydınlı, 3 ayda 38 kilo veren hastaları olduğunu, ekstra herhangi bir ücret talep etmediklerini; sadece devletin önerdiği ücreti aldıklarını söyledi. Aydınlı, alternatif tıpta da akupunktur, proloterapi, hacamat gibi işlemleri uyguladıkları GETAT biriminin artık aktif olduğunu dile getirdi.
Hastaneye çevre illerden çok yoğun bir hasta akışı olduğunu ifade eden Aydınlı, “Hastalarımız özellikle kardiyoloji ve onkolojide isme geliyor. Onkolojide bir hekimimiz akıllı immünoterapi yapıyor. Akıllı immünoterapi, kişinin genetiğine uygun olan kemoterapiyi vermektir. Biz akıllı immünoterapi uygulayabiliyoruz. Bunu duyan vatandaşlarımız başka illerden bize geliyorlar” dedi.

“Böbrek transplantasyonu için yola çıktık”
Önümüzdeki süreçte hayata geçirmeyi planladıkları projeleri ve hedeflerini de anlatan Başhekim Aydınlı, teknik altyapısını tamamladıktan sonra yakın zamanda excimer hizmeti vermeye başlayacaklarını kaydederek, şunları söyledi:
“Excimer kamuda yok, özel hastanelere gidiyordu vatandaşımız ve farklı fiyatlara maruz kalıyorlardı. Biz bakanlığın bize öngördüğü fiyat tarifesi üzerinden excimer hizmetini vermeye yaklaşık 1 ay sonra başlayacağız. Çok da önemli olacak, çünkü bu konuda ciddi bir başvuru var.”
Hedeflerinden birinin de organ nakli olduğunu belirten Aydınlı, “Biz transplantasyon için yola çıktık. 2018 yılında 8 ilin içinde bulunduğu Adana Bölge Merkezinde donör çıkarmada biz birinci olduk. Bakanlığımız tarafından da ‘çok iyi bir donör potansiyeliniz var, artık transplantasyon hazırlıklarınızı yapabilirsiniz’ denildi. Hazırlıklarımız böbrek transplantasyonu yönünde. Bununla ilgili eğitimlerimizi başlattık, altyapımızı kurmaya çalışıyoruz. Tabi ki bu uzun vadeli ama planlı; bu sene içerisinde bu planlamayı tamamlamayı hedefliyoruz. Tescil süreci tamamlandığında bu hizmeti de Mersin halkına sunmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
Önümüzdeki süreçte yatarak iyot tedavi merkezini de aktive etmek istediklerini kaydeden Aydınlı, tüp bebek merkezi ile ilgili bakanlığın öngörüsünü beklediklerini ifade ederek, “Çocuk kalpdamar cerrahisinde de ikinci hekimimiz aramıza katılmak üzere. O katıldıktan sonra pediatrik kalpdamar cerrahisi vakalarını da yapmak istiyoruz. Bunun için de gerekli altyapıyı hazırlayacağız” diye konuştu.
Öte yandan, Şehir Hastanesinde tedavi hizmeti alan hastalar ise gerek hekim gerek sağlık çalışanı gerekse diğer hizmetler açısından memnuniyetlerini dile getirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Red Bull Neymar Jr’s Five 2020 Futbol Turnuvası Mersin’de
YEREL HABERLER Red Bull Neymar Jr’s Five 2020 Futbol Turnuvası ...
Otomobil, kamyona çarpıp takla attı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, kamyona çarpıp takla attı: 7 yaralı
Tekvandonun şampiyon ikizlerinin hedefi olimpiyatlar
YEREL HABERLER Tekvandonun şampiyon ikizlerinin hedefi olimpiyatlar
Otomobil, kamyona çarpıp, takla attı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, kamyona çarpıp, takla attı: 7 yaralı
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - İzmit Belediyesi: 63-67
YEREL HABERLER ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - İzmit Belediyesi: ...
Tarsus İdman Yurdu - Çorum FK: 3-0
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu - Çorum FK: 3-0
TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 3 - Çorum FK: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 3 - Çorum FK: 0
Arslanköy'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz: "Aradan yüzyıllar geçse de Türk'ün kahramanlık ruhu hep tazedir"
YEREL HABERLER Arslanköy'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. ...
Tarsus'ta belediye tarafından vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı
YEREL HABERLER Tarsus'ta belediye tarafından vatandaşlara Türk ...
Felçli çiftin evinin önü ambulans için asfaltlandı
YEREL HABERLER Felçli çiftin evinin önü ambulans için asfaltlandı
İnternetten ilanla dolandırıcılık yapan şüphelilerden 4'ü tutuklandı
YEREL HABERLER İnternetten ilanla dolandırıcılık yapan şüphelilerden ...
Mersinli Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Mersinli Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel son ...
'Gemi adamı aranıyor´ ilanıyla dolandırıcılığa 4 tutuklama
YEREL HABERLER 'Gemi adamı aranıyor´ ilanıyla dolandırıcılığa 4 ...
(Görüntülü) Mersin şehidi Osman Ak son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mersin şehidi Osman Ak son yolculuğuna ...
(Görüntülü) İdlib şehidi astsubay, toprağa verildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) İdlib şehidi astsubay, toprağa verildi
(Görüntülü) Mersin şehidini uğurladı (Şehit Astsubay Çavuş Mehmet Muhammed Akay)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mersin şehidini uğurladı (Şehit Astsubay ...
İdlib şehidi astsubay, toprağa verildi
YEREL HABERLER İdlib şehidi astsubay, toprağa verildi
Silifkeli şehit Uzman Çavuş, yağmur altında son yolculuğuna uğurladı Cenaze töreninde bayrak açan vatandaşlar, “Her Türk Asker Doğar”, Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez”, “Askere Uzanan Eller Kırılsın”, sloganları attı
YEREL HABERLER Silifkeli şehit Uzman Çavuş, yağmur altında son ...
Mersinli şehit annesi, evladını asker selamı ile uğurladı Suriye'nin İdlib bölgesinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay (21), memleketi Mersin'de göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Mersinli şehit annesi, evladını asker selamı ile ...
Mersin şehidi Osman Ak, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Mersin şehidi Osman Ak, son yolculuğuna uğurlandı
Cimnastik Türkiye Şampiyonası Mersin’de
YEREL HABERLER Cimnastik Türkiye Şampiyonası Mersin’de
Cimnastik Federasyonu Genel Sekreteri Şahin: Amacımız branşlar arasındaki kaynaşmayı sağlamak
YEREL HABERLER Cimnastik Federasyonu Genel Sekreteri Şahin: Amacımız ...
Mersinli Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Mersinli Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel son ...
Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Omuraliev, Vali Su ile buluştu
YEREL HABERLER Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Omuraliev, Vali Su ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X