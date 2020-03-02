Mersin iş dünyası ve sivil toplum örgütleri: Devletimizin yanındayız



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de bir araya gelen mesleki ve sivil toplum örgütleri, rejimin İdlib saldırılarına tepki göstererek, Bahar Kalkanı Harekatı´na destek verdi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) bir araya gelen grup adına basın açıklaması yapan MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, son bir haftadır üzüntülü günler geçirdiklerini belirterek, "Üzülürüz ama biz ülke olarak hep ayakta kalırız" dedi. Her kritik dönemde milletin ve devletin yanında durduklarını ifade eden Kızıltan, "Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de İdlib'de gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz. Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun, Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin; yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu. Türk askerlerinin İdlib'de, hem ülke sınırlarını hem de mazlumları koruduğunu vurgulayan Kızıltan, şunları söyledi: "Suriye'de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine dünya sessiz kaldı. Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. Rejim güçleri son olarak da yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı asla kabul edilemez. Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur."

'BU BEDELİ ÖDEMEYE BAŞLADILAR'

Türk devletinin ve ordusunun, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini anlatan Kızıltan şunları söyledi:

"Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. Bahar Kalkanı harekatıyla da bu bedeli ödemeye başlamışlardır. Şunu da herkes bilsin ki biz her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın."DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2020-03-02 14:37:20



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