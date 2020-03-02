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AKUT Mersin ekibinden fotoğraf sergisi

İHA

AKUT Mersin ekibinden fotoğraf sergisi

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Mersin Ekibi, depremler ve farklı olaylardaki kurtarma çalışmalarında çekilen fotoğraflarla sergi açtı. “Geleceğimizi Birlikte Kurtaralım” teması ile açılan sergide 31 fotoğraf yer aldı.
AKUT Mersin Ekibinin fotoğraf sergisi, merkez Yenişehir ilçesinde bir alışveriş merkezinde açıldı. Toplumda deprem bilincinin arttırılarak afetler karşısında nasıl hareket edilmesi gerektiği konularında insanlar üzerinde farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen sergide, AKUT ekipleri tarafından Türkiye, Hindistan, İran gibi ülkelerde geçmiş yıllarda yaşanan depremlerin ardından yürütülen kurtarma operasyonlarında çekilen fotoğraflar yer alıyor. Arama kurtarma operasyonlarında kullanılan ekipmanların da sergilendiği etkinlikte, ayrıca ilk yardım ve başta AKUT Güvendeyim uygulaması olmak üzere afetlere karşı geliştirilen dijital uygulamalar hakkında ziyaretçilere bilgilendirmeler yapılıyor.

“Mersin’de 50 bin insanımızı depremler konusunda bilgilendirdik”
AKUT Mersin Ekip Lideri Doğan Göktekin, sergiye ilişkin yaptığı açıklamada, AKUT olarak Türkiye’de yaşanan son Elazığ, Manisa depremleri ve Güneydoğu Anadolu Bölgesini etkileyen İran depreminin ardından sosyal ve eğitim çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını söyledi. İnsanlara deprem kuşağında yer alan bir ülkede yaşamanın gerçekleri ile yaşanabilecek bir deprem sırasında ve sonrasında nasıl ayakta kalmaları gerektiğine ilişkin bilgiler verdiklerini belirten Göktekin, “Afet sırasında ve sonrasında en fazla ihtiyaç duyduğumuz etken hızlı kriz ve risk yönetimi yapabilen insanlardır. Bu kapsamda AKUT Mersin ekibinin kuruluşundan bugüne kadar düzenlediğimiz sosyal eğitim etkinlikleriyle Mersin’de yaklaşık 50 bin insanımızı depremler konusunda bilgilendirdik. Özellikle okul çağındaki öğrencilerin eğitimine büyük önem veriyoruz. Düzenlediğimiz eğitim seminerleri ile hayatının başlangıcında olan çocuklarımızın ileri yaşlarında maruz kalabilecekleri afetlere karşı hazırlanmalarını sağlıyoruz” dedi.

“Afet bilinci olan bir yurttaş, önce kendisini sonra çevresindekileri kurtarır”
Afet öncesinde yapılacak bir birimlik bir yatırımın afet sonrasında yapılan 26 birimlik masrafa eşit olduğuna dikkat çeken Göktekin, yaşanabilecek bir deprem öncesinde alınacak tedbirlerin deprem sırasında ve sonrasında yaşanabilecek can kayıplarını ve maddi kayıpları azaltacağını vurguladı. Afetlere hazırlıkta en önemli etkenin ise afet bilinci yüksek yurttaşlar olduğunu belirten Göktekin, “Herhangi bir afet anında bilinçli bir vatandaşın ilk önce kendine, sonra birlikte yaşadığı ailesine, sonra komşularına faydası olacaktır. Bilinçli insanlar binaları deprem esnasında yıkılmasa bile doğalgaz, elektrik gibi faktörler nedeniyle ortaya çıkabilecek kazaların önüne geçecek ve riskleri en aza indirecektir. Afet toplanma bölgelerini öğrenecek, bir kargaşa yaşanmasına engel olacak ve çevresindeki insanları bilgilendirecektir. Deprem sonrasında telefonlara yüklenmeyerek sağlıklı bir haberleşme sisteminin oluşmasını sağlayacaktır. Bizim bu konuda ‘Afetler öncesinde yapılan bir birim yatırımın afetler sonrasında yapılan 26 birim masrafa kadar kurtarır” diye bir sloganımız var. Bu yüzden kent olarak afet öncesinde hazırlıklarımızı her alanda tamamlamamız gerektiğini belirtiyoruz” diye konuştu.
AKUT Mersin ekibinin fotoğraf sergisi 7 Mart Cumartesi gününe kadar gezilebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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