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Toroslar’da 12 parka şehitlerin isimleri verilecek

İHA

Toroslar Belediyesi, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin isimlerini ilçede bulunan parklarda yaşatacak. Toroslar'daki 12 parka şehitlerin isimlerinin verilmesini içeren teklif, Toroslar Belediye Meclisinde ilgili komisyonlara havale edildi.

Toroslar’da 12 parka şehitlerin isimleri verilecek

Toroslar Belediyesi, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin isimlerini ilçede bulunan parklarda yaşatacak. Toroslar’daki 12 parka şehitlerin isimlerinin verilmesini içeren teklif, Toroslar Belediye Meclisinde ilgili komisyonlara havale edildi.
Toroslar Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında yapıldı. Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen toplantı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.
Toplantının başında Suriye'nin İdlib bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırıya ilişkin açıklama yapan Başkan Yılmaz, "Çok zor bir hafta geçirdik. Büyük bir acı yaşadık. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Allah ordumuzu muzaffer eylesin" dedi.
Toplantıda, şehitlerin isimlerinin ilçedeki 12 parka verilmesiyle ilgili teklif meclis üyelerinin onayına sunuldu. Yılmaz, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için gözlerini kırpmadan şehadet şerbetini içen Mehmetçiklerimiz için ne yapsak az. Onların aziz hatırasını yaşatmak adına ilçemizdeki 12 parkımıza isimlerini vereceğiz" diye konuştu.
Şehitlerin isimlerinin parklara verilmesine ilişkin teklif görüşülerek, Gençlik ve Spor ile Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşleri Komisyonlarına oy birliğiyle havale edildi.

AKOB’a Toroslardan 11 bin lira destek
Akdeniz Opera ve Bale Kulübü Derneğinin (AKOB) 2829 Mart’ta Mersin'de düzenleyeceği ‘AKOB Ulusal Oda Müziği Yarışması’ için Toroslar Belediyesi bütçesinden 11 bin TL maddi destek sağlanmasına ilişkin teklif ise kabul edildi.
Yılmaz, "AKOB Ulusal Oda Müziği Yarışması, ilimizdeki tüm kurum ve kuruluşların desteklediği bir yarışmadır. Toroslar Belediyesi olarak sanatın ve sanatçının her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.
Toplantıda, Toroslar Belediyesinin bu yılki finansman ihtiyacının borçlanma yoluyla giderilmesine ilişkin teklif görüşülerek, Başkan Yılmaz'a borçlanma yetkisi verilmesi de oy birliğiyle kabul edildi.

"Yatırımcıları bölgemize bekliyoruz"
Toroslar'ın kalkınması ve gelecek vizyonunu oluşturan projelerin hayata geçmesi için yatırım yapmanın hayati önem taşıdığına vurgu yapan Başkan Yılmaz, "Biliyoruz ki, iş sorunu yapılacak olan yatırımlar ile ortadan kalkar. Bölgemizde yatırım yapmak isteyen girişimcilere kapımız açık. Yeni açılacak işletmeler ve yatırımlarla istihdama katkı sunmak istiyoruz" diye konuştu.
Toroslar'ın düzenli ve sağlıklı bir şekilde büyümesi için çalışmaları hızlandıran Başkan Yılmaz, 1. Etap İmar Planı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2. Etap İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planıyla ilgili maddeyi meclis gündeminde taşıdı. Bu kapsamda, Arpaçsakarlar Mahallesi, Yalınayak Deresi ile Serbest Bölge Otoban Bağlantı Yolu arasındaki yaklaşık 165 hektar alanda yapılacak olan 2. Etap 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planlarına ilişkin teklif görüşülerek oy birliğiyle İmar ve Bayındırlık ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havale edildi.
Arpaçsakarlar Mahallesi ve çevresini kapsayan 412 hektar alanda yapılacak olan 1. Etap 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planlarına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun ortak raporu ise oy birliğiyle kabul edildi.

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