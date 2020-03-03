630 yıllık caminin restorasyonu iki yılda tamamlanamadı

Mersin’in Mut ilçesinde 630 yıllık tarihi Laal Paşa Camii’nin restorasyonunun 2 yılı geçmesine rağmen tamamlanmadı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restorasyonuna 5 Mayıs 2017 tarihinde başlanıp 5 Nisan 2019 tarihinde bitmesi gereken Laal Paşa Camii'nin restorasyonunun hala bitirilememesi yöre halkının tepkisine neden oldu.

Mut Kaymakamı Muammer Köken, göreve başlamadan önce restorasyon ihalesini alan müteahhidin işten vazgeçmek istediğini öğrendiğini belirterek, "Bitireceği süreç az kaldığı için Vakıflar Bölge Müdürlüğü de sen yapmaya devam et biz seni teşvik edelim. Yardımcı olalım demiş. Ek sürede verilmiş. Müteahhit görünüşe göre iyi niyetli değil galiba. Müftü beyin bana söylediği gibi Vakıflar Bölge Müdürlüğü müteahhidin cezasını kesip, sözleşmesini fesh edip kendisi yapacak. Ramazan'a yetiştirilmesi için biz de çaba harcıyoruz" dedi.

Laal Paşa Camii, Karamanoğulları İbrahim Bey’in emirleri ile Laal Paşa tarafından yaptırıldı. Kare planlı ve orta kubbeli olan cami düzgün kesme taşlarla inşa edildi. Kitabesine göre iki defa onarım gören caminin bahçesinde 2 adet türbe bulunuyor. Kümbetlerin birinde 3 adet, diğerinde ise 4 adet mezar yer alıyor. Evliya Çelebi SeyahatNamesi’ne göre Laal Paşa bu kümbetlerin birisinde yatıyor.

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