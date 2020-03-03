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Skolyoz hastası Oktay, yardım bekliyor

DHA

Skolyoz hastası Oktay, yardım bekliyor


Mustafa ERCANSoner AYDIN/MERSİN, (DHA) MERSİN'de, küçük yaşta yakalandığı skolyoz (omurga eğriliği) hastalığı nedeniyle gün geçtikçe durumu kötüleşen Oktay Saydam (16), Ankara'ya götürülerek tedavi altına alındı. Tedavi süreci ilerleyince durumu kötüleşen gencin, omurgasında da eğrilik oluştu. Ayakta durmakta zorlanan Oktay'ın bükülen omurgası gün geçtikçe kalbine de baskı yapmaya başladı. Hastalığı nedeniyle eğitimine de ara veren Oktay'ın annesi Hakime Zık, oğlunun tedavisinin mümkün olduğunu söyleyerek, yetkililerden yardım istedi. 
Küçük yaşta yakalandığı skolyoz hastalığı nedeniyle omurgası eğrilmeye başlayan Oktay Saydam, belindeki tümör nedeniyle yıllar önce ameliyat oldu. Ancak hastalık 2,5 yıl önce nüksetti. Gün geçtikçe durumu kötüleşen Oktay, Ankara'ya götürülerek tedaviye alındı. Oktay'ın, belindeki kist temizlenerek alındı, omurgasındaki eğrilik için de ameliyat olması gerekiyordu ancak, riskli olduğu için yapılamadı. Ayakta durmakta zorlanan Oktay'ın bükülen omurgası, gün geçtikçe kalbine de baskı yapmaya başladı. Hastalığı nedeniyle eğitimine de ara veren Oktay'ın annesi Hakime Zık, oğlunun tedavisinin mümkün olduğunu söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.
MADDİ DURUMUMUZ İYİ OLMADIĞI İÇİN TEDAVİ ETTİREMEDİK
Oğlunun rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirten Anne Hakime Zık, "Oğlumun durumu gün geçtikçe kötüye gidiyor, gözümün önünde eriyor. Hastalığını araştırdık, tedavisi İstanbul'da mümkünmüş ama maddi durumumuz iyi olmadığı için yaptıramıyoruz. Oğlum tedavi edilmezse yatağa mahkum olacak. Oğlumun gözümün önünde erimesini istemiyorum. Elimden de bir şey gelmiyor. Yardım istiyorum" dedi.
'TEK İSTEDİĞİM OĞLUMUN SAĞLIĞINA KAVUŞMASI'
Merkez Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi'nde kirada oturan ve babasının emekli aylığı ile geçinen 3 çocuk annesi Zık, "Babamın 3 aylık maaşı ve Sosyal Yardımlaşma Kurumu'nun erzak yardımı ile geçiniyoruz. Komşularımız yardım ediyor. Evimiz kira. Oğlumun rahatsızlığı nedeniyle çalışamıyorum. Günlük işler olursa gidebiliyorum ancak aylık işe girince sürekli izin almak zorunda kaldığım için çalışamıyorum. Tek istediğim oğlumun sağlığına kavuşması. Diğer oğlum da kalp hastasıydı onun da ameliyatını yaptırdım" diye konuştu. Oğlunun rahatsızlığı nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldığını anlatan Zık, "Oktay 8'inci sınıfa kadar okudu ancak rahatsızlığı nedeniyle devam edemedi. Eğitimi de yarım kaldı. Eğitimine devam etmeyi istiyor" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Mersin / Toroslar Mustafa ERCANSoner AYDIN
2020-03-03 10:01:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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