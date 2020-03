Vali Su, R3D3 Robot Takımının çalışmalarını inceledi

– Mersin Valisi Ali İhsan Su, MTOSB Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin R3D3 Robot Takımını ziyaret ederek, Amerika’da düzenlenecek olan First Robotics Competition (FRC) öncesi öğrencilerden bilgi aldı.

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Müteşebbis Heyeti, Mersin Valisi Su başkanlığında gerçekleştirildi. MTOSB’de gerçekleştirilen toplantının ardından Vali Su ve beraberindeki heyet, MTOSB Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Robot Takımını ziyaret etti. Okul Müdürü Esma Kök, öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşılanan Vali Su, Amerika’da düzenlenecek olan First Robotics Competition öncesi öğrencilerden bilgi aldı.

Su’ya takımın çalışmaları hakkında bilgi veren takım öğrencileri, Amerika’dan derece ile döneceklerini belirterek, “1 4 Nisan tarihlerinde Amerika’nın California Eyaletinde gerçekleştirilecek olan First Robotics Competition’da derece almak ve Mersin’i en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda çalışmalarımız oldukça başarılı gidiyor. Robotumuzu kendimiz tasarladık ve tasarladığımız bu robota oldukça güveniyoruz” dediler.

Öğrencilerin çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Su ve beraberindeki heyet, öğrencileri tek tek tebrik ederek, FRC öncesi başarılar dilediler.

