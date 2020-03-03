Başkan Tollu: “Şanlı ordumuz gerekeni yapacak ve Türk’ün gücünü gösterecektir”

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Bahar Kalkanı Harekatı ile rejim güçlerine karşı mücadele eden devletin ve ordunun yanında olduklarını belirterek, “Şanlı ordumuz gerekeni yapacak, Türk'ün gücünü gösterecektir” dedi.

Başkan Tollu, Türkiye'nin İdlib'de gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili bir açıklama yaptı. Bahar Kalkanı Harekatında görevli olan askerlere selam yollayarak destek veren Tollu, “Suriye rejim güçlerinin hain saldırısında şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet diliyorum. Yaralılarımıza da Allah'tan acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.



“Devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız”

Tollu, 27 Şubat'ta İdlib'de görev yapan Türk askerlerine yönelik saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatına ilişkin, "Türk Devleti ve ordusu bugüne kadar Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatlarıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü ve kararlı bir şekilde vermiştir. Şimdi de bu acımasız ve menfur saldırının sahipleri yaptıklarının bedelini ağır ödeyecektir. Başlatılan Bahar Kalkanı Harekatıyla da bu bedeli, kahraman ordumuz ödetmeye başlamıştır. Katil rejime karşı, kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız” diye konuştu.



“Kahraman Mehmetçik yalnız değildir”

“Allah şanlı ordumuzu ve Mehmetçiğimizi çıktığı bu kutsal vazifede ve mücadelede muzaffer eylesin” diyen Tollu, şöyle devam etti:

"Tarih boyunca Türk Milleti'nin sabrını ve kararlılığını test etmeye kalkanlar, tarihi hezimete uğramıştır ve uğramaya da devam edeceklerdir. Kahraman Mehmetçik yalnız değildir. Devletimizin yürütmüş olduğu bu onurlu mücadelede ben değil, biz olma zamanıdır. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Yüce Allah kahraman ordumuza güç kuvvet versin. Türk Devleti güçlü, kudretli, cesaretli, basiretli ve dirayetlidir. Şanlı ordumuz gerekeni yapacak, Türk'ün gücünü gösterecektir. Rabbim askerimizi korusun ve muzaffer eylesin. Dualarımız Türk askerinin yanındadır.”

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