Uzm. Dr. Temuray: “Bağışıklık sistemi sorunlu olan hastalar daha dikkatli olmalı”

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Bahri Temuray, domuz gribi, kuş gribi hafif seyirli olup daha sonrasında akciğerde enfeksiyon yaparak zatürreden öldüren hastalıklar gibi korona virüsünün de akciğerleri etkilediği zaman ciddi bir hastalık tablosu oluşturduğunu belirterek, “Daha çok ileri yaşlarda bağışıklık sistemi sorunlu olan hastaların daha çok dikkat etmesi gerekir” dedi.

Türkiye’nin sınır komşusu İran’dan peş peşe gelen korona virüsü vakalarının ardından Türkiye’de de tedirginlik artarken, Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Bahri Temuray, korona virüsle ilgili uyarılarda bulundu.



“Korona virüsü, akciğerleri etkilediği zaman ciddi bir hastalık tablosu oluşturur”

Korona virüsü ile ilgili bilgi veren Uzm. Dr. Temuray, korona virüsünün, Çin’in Wuhan kentinde son bir ay içerisinde ortaya çıkmasına rağmen, aslında ilk kez 2003 yılında, dünyada pek çok insanın etkilenmesi ile ortaya çıkmış ve gribal enfeksiyon yapan bir hastalık olduğunu belirtti. Temuray, “Tıpkı bütün diğer gribal enfeksiyonlar gibi korona virüsünde de hafif bir seyir olur. Ancak akciğer hastalıklarında, daha çok zatürre yaptığı zaman ölümcül sonuçlara neden olabilir. Aslında daha önceki dönemde domuz gribi, kuş gribi hafif seyirli olup daha sonrasında akciğerde enfeksiyon yaparak zatürreden öldüren hastalıklar gibi korona virüsü de akciğerleri etkilediği zaman ciddi bir hastalık tablosu oluşturur. Daha çok ileri yaşlarda bağışıklık sistemi sorunlu olan hastaların daha çok dikkat etmesi gerekir” diye konuştu.



“Korkulanın aksine dünyadaki ölüm oranı yüzde 23’lerdedir”

Korona virüsünün belirtileriyle ilgili bilgi veren Temuray, “Eğer hafif ateş, halsizlik, kırgınlık gibi belirtileriniz varsa, gribal bir belirtiniz varsa bu sizin hafif geçirebileceğiniz bir enfeksiyon olabileceği gibi gitgide ağırlaşacak bir zatürre durumuna götürecek bir hastalığın başlangıcı da olabilir. Özellikle yakın zamanda Uzak Doğu’da ya da İran gibi bir ülkeden seyahatten gelmiş biri ile temasınız varsa şu dönemde aklınıza getirilmesi gereken hastalıklardandır. Tedavisinde diğer griplerde olduğu gibi daha çok beslenme, sıvı tedavisi ve semptom atik tedavi yapılır. Henüz çok ciddi anlamda bir tedavisi geliştirilmemiştir. Ama korkulanın aksine dünyadaki ölüm oranı yüzde 23’lerdedir. Yani ‘her hasta bu hastalıktan çok ciddi şekilde etkilenir, ölür’ diye korkulacak bir durum yoktur. Diğer tüm gruplardaki gibi bu virüste de gribal enfeksiyonun hafif bir enfeksiyon şeklinde atlatılması çok daha muhtemeldir” ifadelerini kullandı.



“Ellerin temizliği çok önemli”

Korona virüsünden korunma yollarını da anlatan Temuray, “Mümkün olduğunca ellerin temizliği çok önemlidir. Bulduğumuz her fırsatta ellerimizi sabunlamalı, gribal enfeksiyonu olanlardan mümkün olduğunca belli bir mesafede uzak durmalı ve maske takmalıyız. Çünkü diğer grip enfeksiyonlarındaki gibi yayılım yolları daha çok öksürme, temas ve partikül kanallarıdır. O yüzden korona virüsün diğer virüslerden çok da büyük bir farkı yoktur. Daha ölümcül olması, şu andaki salgın ile alakalı bir şeydir. Yüzde 2’lik, 3lük bir oran diğer griplerde de olur. Örnek olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde geçen sene normal gripten ölen insanların sayısının 65 bin olduğunu düşünürsek, şu an da Çin’de 2 bin kişi olan ölüm sayısı çok da yüksek değildir. Dünyaya çok hızlı yayıldığı ve yeni bir virüs olduğu için dikkat etmek gerekir” dedi.

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