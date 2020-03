(Görüntülü) Erdemli'de ilk erik hasadı yapıldı, kilosu 250 liraya satıldı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde turfanda örtü altı erik hasadı yapıldı. Yılın ilk hasadında elde edilen eriğin kilosu 250 liraya satıldı.

Erdemli ilçesine bağlı Ayaş mahallesinde Cengiz Yıldız'a ait 8 dönüm serada, Türkiye'de yılın ilk erik hasadı yapıldı. Hasadın ardından erik üreticileri sezondan umutlu olduklarını söylerken, seranın sahibi Cengiz Yıldız da 10 kilo hasat elde ettiğini belirtti. Yıldız, "Açık alanda nisan ayında yapılacak olan erik hasadını, serada Türkiye'de ilk olarak mart ayının başında Erdemli'de yetiştirmenin sevincini yaşıyoruz. Örtü altında yetiştirdiğimiz ilk erik hasadında 10 kilo hasat elde ettik. Eriklerimiz İstanbul ve Ankara'da ilk tüketicilere ulaşmak ve damak tadına sunulmak üzere gidecek. İlk hasadımızdan bir kilosunu 250 liradan sattık. İnşallah sezonumuz iyi geçecekö dedi.

'İLK HASATTAN HER ZAMAN ALIRIM'

İlk turfanda eriğin kilosunu 250 liradan alan Refik Küçük ise, "Uzun süredir beklediğimiz erik hasadı yapıldı. Aile olarak çok seviyoruz. Her zaman ilk hasattan her zaman alırım. Cengiz abimizi tebrik ediyoruz. İlk erik hasadını yaptı. Bu yıl üreticilerimiz inşallah beklentilerinin karşılığını alırlarö dedi.DHA-Genel Türkiye-Mersin

