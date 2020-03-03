Mersin'de 22.5 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Mersin'de hakkında 2 ayrı dosyadan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü, polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan, hakkında 2 ayrı dosyadan kesinleşmiş 22 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan M.Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen istihbarı ve fiziki çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, hakkında düzenlenen evrak ile birlikte sevk edildiği Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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