Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulacak Çok Sesli Çocuk Korosunun ilk koristleri belirlendi. Büyükşehir Belediyesi, 713 yaş arası çocukların başvurduğu seçmeleri gerçekleştirdi. Gerekli yeterliliği sağlayan 52 çocuk koroya seçildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde ilk kez kurulacak olan Çok Sesli Çocuk Korosunun seçmeleri Kongre ve Sergi Sarayında yapıldı. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Bengi İspir Özdülger’in de yer aldığı Seçici Kurulun yaptığı değerlendirmeler sonucu, gerekli yeterliliği sağlayan 52 çocuk, Çok Sesli Çocuk Korosuna katılmaya hak kazandı.

Verilecek eğitimle çocuklara müzik becerilerini geliştirme ve ses eğitiminin yanı sıra çok sesli koro kültürü öğretilecek. Müziğe yatkın çocukların bir araya gelerek kaynaşması, temel müzik eğitimi alarak grup çalışması yapmaları, sahne eğitimi ile topluluk karşısında kendilerini rahat bir şekilde ifade edebilmeleri için de eğitimler verilecek.



“Çocuklarımızın önünü açmak adına bu projeyi hayata geçiriyoruz”

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Özdülger, yaptığı açıklamada, Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ilk kez Çok Sesli Çocuk Korosu kurulacağına dikkat çekti. Özdülger, “Kültür ve sanat etkinlikleri kadar, bu sanat dallarının eğitimine ve yeni projelerin hayata geçmesine de önem veren Başkanımız Vahap Seçer’in verdiği destekle belediyemizin çatısı altında ilk kez Çok Sesli Çocuk Korosunu kurmaya karar verdik. Mersin’de yaşayan insanların kültürel altyapısı, böyle bir projeye müsait. Zaten başvurulara gösterilen yoğun ilgi bunu gösterdi. Yapılan başvurular sonucu gerçekleşen seçmelerde Seçici Kurul olarak ince eleyip, sık dokuyarak 52 çocuğumuzu belirledik. Bu alanda gelecek vadeden çocuklarımızın temelini sağlamlaştırmak ve önünü açmak adına bu projeyi hayata geçiriyoruz. Ayrıca, çocuklarımızı derslerindeki başarılarının yanı sıra bu tür alanlardaki yeteneklerine göre de değerlendirmek gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

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