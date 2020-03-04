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Akdeniz'de 'Kadın Eğitimleri Projesi' başlıyor

İHA

Akdeniz Belediyesi ile Türk Kadınlar Konseyi Derneği Mersin Şubesi arasında, kadınlara yönelik sağlık, hukuk ve psikoloji alanlarında uzman kişiler aracılığıyla konferanslar verilmesini kapsayan protokol imzalandı.

Akdeniz'de 'Kadın Eğitimleri Projesi' başlıyor

Akdeniz Belediyesi ile Türk Kadınlar Konseyi Derneği Mersin Şubesi arasında, kadınlara yönelik sağlık, hukuk ve psikoloji alanlarında uzman kişiler aracılığıyla konferanslar verilmesini kapsayan protokol imzalandı.
Protokol imza töreninde konuşan Türk Kadınlar Konseyi Derneği Mersin Şube Başkanı Belgin Gürağaç, projenin sekiz haftalık uzun soluklu bir çalışma olacağını ifade ederek, “Kadın Eğitimleri Projesi’ (KADEP) adıyla kadınlara yönelik eğitimler planladık. Alanında uzman kişiler kadınlarımıza çeşitli eğitim ve konferanslar verecek. Belediye Başkanımız da bu konuda çok duyarlı. O nedenle ilk projemizi, Akdeniz Belediyesi ile başlatma kararı aldık" dedi.
“Kadınlara yönelik projelere büyük önem veriyoruz”
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise Türk Kadınlar Konseyi Derneği ile daha önce de görüşme yaptıklarını belirtti, kadını önemsediklerini ve kadının toplumda çok önemli bir yeri olduğunu söyledi. “İmzaladığımız protokolle, bundan sonra birlikte bir yürüyüş gerçekleştireceğiz” diyen Gültak, “Mersin’de belediyeler olarak, henüz resmiyette olmasa dahi, ilk kez 2 kooperatif kuran bir belediyeyiz. Kadınlara yönelik bu tür proje ve çalışmaları gerçekten çok önemsiyoruz. İnşallah hep beraber, Akdeniz’in dezavantajlı bölgelerinde yaşayan kadınlara yönelik çok önemli ve güzel projeler hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Başkan Gültak ve Dernek Başkanı Belgin Gürağaç arasında protokol imzalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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