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Tarsus'ta Kadınlar Günü 10 günlük bir programla kutlanacak

İHA

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Mart Ayı Meclis Toplantısında yaptığı konuşmada, aldıkları her kararı açık ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacaklarını belirterek, "Kapalı kapılar ardında kararlar alıp bunu uygulamak için dikta etmeyeceğiz. 8 Mart'ı 10 günlük bir program ile kutlayacağız. Türkiye'nin her tarafına bir bakın, bu kadar dolu dolu bir programı hiçbir yerde de göremezsiniz" dedi.

Tarsus'ta Kadınlar Günü 10 günlük bir programla kutlanacak

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Mart Ayı Meclis Toplantısında yaptığı konuşmada, aldıkları her kararı açık ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacaklarını belirterek, "Kapalı kapılar ardında kararlar alıp bunu uygulamak için dikta etmeyeceğiz. 8 Mart’ı 10 günlük bir program ile kutlayacağız. Türkiye’nin her tarafına bir bakın, bu kadar dolu dolu bir programı hiçbir yerde de göremezsiniz" dedi.
Tarsus Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan başkanlığında yapıldı. Toplantıda, 4 Şubat 2020 tarih ve 2020/21 sayılı meclis zabıt tutanağı oylanarak oy birliği ile kabul edildi. Tarsus Belediyesi ekonomik kalkınma, turizm, tarih ve tanıtma komisyonuna üye seçimi gerçekleştirildi. Kıyı Ege Belediyeler Birliğine üye olunması teklifi oy birliği ile alınırken, Niğde’nin Yeşilgölcük Belediyesi ile kardeş şehir olunması teklifi oy birliği ile komisyona havale edildi. Mersin Uluslararası Müzik Festivaline destek sağlanması ile ilgili teklif de meclis üyelerinin oy birliğiyle komisyona havale edildi.

"8 Mart'ı 10 günlük bir program ile kutlayacağız"
Komisyonlardan gelen evrakların görüşülmesinden sonra söz alan Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, mart ayının yapılacak açılışlar ile dolu dolu geçeceğini belirterek, etkinliklere ve açılışlara tüm Tarsus halkını davet etti. Bozdoğan, "8 Mart’ı 10 günlük bir program ile kutlayacağız. Türkiye’nin her tarafına bir bakın, bu kadar dolu dolu bir programı hiçbir yerde de göremezsiniz. Ne kadar önem verdiğimizi de bu süreç içinde de göreceksiniz. Atatürk’ün, 'dünya yüzünde gördüğüm her şey kadının eseridir' sözü, her kadının önemseyeceği bir söz. Bizler cumhuriyet döneminde iki şeyi kaybetmeye başladık. Bir tanesi akıl ve bilim, ikincisi de kadına saygı. Kadın dayanışması ve ayrımcılığa karşı dünyada daha kozasını bile kıramamışken, cumhuriyet dönemi için takdire şayandı. Geri kalan sürece baktığımızda legal hale getirilmeye çalışılan çocuk gelinleri olayı var. Diğer taraftan namus adı altında hafifletilmeye çalışılan cinayetler var. Normal gibi görülmek istenen çok eşlilik var. Çalışma koşulları gelirlerdeki eşitsizlik ve daha daha niceleri. Bu sorunların yanında kadınlar gününde emekçi sözü, buna takılanlar da çok var. Emekçi vurgusu olsun olmasın bu ülkedeki bütün kadınlar ayakta kalabilmeleri bile başlı başına bir emektir. O yüzden de bu ülkede tüm kadınların özellikle 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

"Tıp Bayramında da etkinlikler yapacağız"
8 Mart'ta önemli bir açılışta yapacaklarını vurgulayan Bozdoğan, "Koruluğumuzun açılışını yapacağız. Aslında daha önemlisi tüm Tarsusluları davet edeceğimiz kadın ve yaşam akademisi. Bizler sosyal demokrat belediyecilikte bir tiyatronun, resmin, müziğin, çocuk ve bilimin, kadın ve yaşamın akademi üzerinden yapılmasını ve bu kentin geleceğinin kültürünün ve bilincinin oturmasını istedik. Mart ayı boyunca toplam 7 defa açılış yapılacak. Resim akademisi, tiyatro akademisi, kadın ve yaşam akademisi açılacak. 12 Mart'ta çok önemli bir tarih. İstiklal Marşımızın kabulü. Kaymakamlıkla birlikte düzenlediğimiz dolu dolu bir programımız var. Ayrıca 14 Mart'ta önemli bir gün, Tıp Bayramı. Onunla ilgili de ciddi bir etkinlik yapılacak. Ardından 17 Mart, Atatürk’e yıllardır hep aynı seslenişte bulunmuşumdur, 'Tarsus’a iyi ki geldin, iyi ki gitmedin' diye. 17 Mart Atatürk’ün Tarsus’a geliş tarihi. 18 Mart Çanakkale Zaferi, şehitler günümüz. Gazilerimizi Çanakkale’ye göndereceğiz. Özellikle Ankara’ya Anıtkabir’e gitmeyen, Çanakkale’yi görmeyen gazilerimizden seçeceğiz. 1824 Mart arası Yaşlılara Saygı Haftası, göreve geldiğimizde Zübeyde Hanım Bütünleşik Gündüz Yaşam evini açarken hep konuştuğumuz bir konuydu. Ülkenin yaşlılara olan saygısını ortaya koymak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"Belediyenin bütün gelir ve giderlerini ışıklı panolarda göstereceğiz"
21 Mart'ta da Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nü kutlayacaklarının altını çizen Bozdoğan, "Onda da belediye olarak güzel bir atılım yapıyoruz. 'Artı 1' kafe dediğimiz daha çok down sendromlu, otizm hastası çocuklarımızdan seçtiğimiz insanların çalıştırılabileceği bir yerin açılışını yapacağız. 2126 Mart arası Orman Haftası, dördüncü koruluğumuzu açacağız. 27 Mart çok önemli bir gün. Dünya Tiyatrolar Günü, Tarsus’ta akademide çalışacak çok değerli bir yönetmenimizi, akademinin başına geçecek hocamızı ağırlayacağız. Şehir Tiyatromuz 15 Mart'ta ilk oyununu sahneye koyacaklar. Hepinizi ve tüm halkımızı bu oyunu izlemeye davet ediyorum. 31 Mart'ta da akademik açılışlarımız tamamlanacak. Ayrıca önümüzdeki hafta herkesin rahatlıkla belediyenin günlük gelirini, giderini, aylık olarak İller Bankasından ne kadar para geldi, şirketimizin satışları ne oldu, beton satışları nedir, şirkete ne kadar gelir giriyor, ne kadar gidiyor, bu konuda Tarsus’un 3 ana noktasında her gün ışıklı panoda gösterimi yapılacak. Halkımızın her gün takip edebileceği, günlük geliri, gideri görebileceği ciddi bir çalışma. Bu tüm vatandaşlarımızın hakkıdır, her şeyi net olarak görebilecekler. Bu kentte halkımız her şeyin üzerinde. Siyasetin de bizim de üzerimizde. Yapacağımız her şey de onların 'Allah razı olsun' sözü bizler içim yeterlidir" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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