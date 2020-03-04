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Yeşilboğaz: "Mültecilerin insanca yaşama hakkına saygı gösterilmeli"

İHA

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Ortadoğu'daki savaşların, dış ülkelerin desteğiyle her geçen gün bir insanlık dramına sahne olduğunu söyledi.

Yeşilboğaz: "Mültecilerin insanca yaşama hakkına saygı gösterilmeli"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Ortadoğu’daki savaşların, dış ülkelerin desteğiyle her geçen gün bir insanlık dramına sahne olduğunu söyledi.
Mültecilerin yaşadığı insanlık dramını değerlendiren Yeşilboğaz, "Uzun süreden beri sürdürülen gerek Ortadoğu’daki savaş, gerekse Suriye’deki iç savaş, dış ülkelerin desteğiyle her geçen gün bir insanlık dramına sahne olmaktadır. Bunun acısını maalesef iç savaşlara sürüklenen, yurdundan koparılmış ülkenin kadim insanları yaşamaktadır. En çok da kadınlar ve çocuklar mağdur olmaktadır. En son 36 şehidimizin olduğu menfur saldırı sonrası, ülkemizde yıllarca misafir olarak kalan ve artık bu ülkenin birer gerçeği olan Suriyeli ve diğer göçmen vatandaşlarımıza, kapılarının açıldığının duyurulması üzerine, Kapıkule sınır kapısı olmak üzere, birçok sınır kapısından yurt dışına gitme, yeni hayatlar kurma mücadelesi veren mültecilerin yaşadıkları, insanlık dramına sahne oluyor. Sınırda bir insanlık dramı yaşanıyor. Botlar devriliyor, insanlar ölüyor. Dün Aylan bebek öldüğünde, herkes şapkasını alıp önüne koymuştu ama bu timsah gözyaşları maalesef uzun sürmedi. Şu an yine çocuklar ölüyor. Bu insanlık dramının bir an önce son bulması gerekiyor” dedi.
Ülkelerin, sınırda yaşanan insanlık dramına gözünü kapatmaması gerektiğini vurgulayan Yeşilboğaz, “Sadece Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin koymuş olduğu bir takım kurallar, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi gibi mevzuatlarla mültecilere bir imkân sağlanması mümkün değildir. Bunların yaşam, barınma, sağlık, eğitim ve insanca yaşama hakkına, devletlerin saygı göstermesi ve bu soruna el atması gerekiyor. Bir an önce tüm ülkelerin bir araya gelerek, bu insanların geleceği hakkında bir çözüm bulması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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