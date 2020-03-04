Başkan Tarhan, ortaokul öğrencileriyle buluştu

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli Ortaokulu öğrencileriyle buluştu. Öğrencilere önerilerde bulunan Tarhan, “Geleceğinizi garanti altına almak için çok çalışmanız ve iyi okullarda okumanız yetmeyebiliyor. En iyi olmak zorundasınız. Bunun için de kendinizi sporda, sanatta, bilimde geliştirmeniz gerekiyor” dedi.

Mezitli Ortaokulu öğrencileri Başkanı Tarhan’ı ziyaret etti. Okul genelinde meslekleri tanıma adına yaptıkları ziyaretler kapsamında Tarhan’la buluşan öğrenciler, belediye başkanlığı ve Mezitli’nin yönetimi hakkında merak ettiklerini sordular. Okul idareci ve öğretmenlerinin de katıldığı ziyarette Tarhan, yaşamı, belediye yönetimi ve gündemde yaşanan konular hakkında gelen soruları içtenlikle yanıtladı.

Ziyarette, kendi öğrencilik döneminden bahseden Başkan Tarhan, “Bizim okuduğumuz dönemlerde sizde bulunan imkanların hiç birisi yoktu. Çok zor şartlarda eğitim aldık. Siz bu zorlukların hiç birisini yaşamıyorsunuz. Aileleriniz en iyi şartlarda okumanız için her imkanı sağlıyor. Ancak şunu da bilmelisiniz ki sizin işiniz çok daha zor. Geleceğinizi garanti altına almak için çok çalışmanız ve iyi okullarda okumanız yetmeyebiliyor. En iyi olmak zorundasınız. Bunun için de kendinizi sporda, sanatta, bilimde geliştirmeniz gerekiyor” diye konuştu.

Gelecekte çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünün çocukları tarafından şekilleneceğine vurgu yapan Tarhan, Mezitli’de hayata geçirdiği ve önümüzdeki dönem gerçekleştireceği hizmetler hakkında bilgiler verdi. Tarhan, “Geleceğimizin aydınlık olması için çocuklarımızın eğitimine önem veriyoruz. Başarılı bir eğitim veren Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evimiz, Türkiye’nin en önemli eğitim kurumları arasına girdi. En az 6 tane daha anaokulu yapmak istiyoruz. Eğitimin ülke gelişiminde son derece önemli olduğunu biliyor ve ona göre çalışıyoruz. Okullarımıza da yasal şartlarımızı zorlayarak elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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